Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası sona erdi
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Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası sona erdi

17.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:18
Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası sona erdi

Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2021 faaliyet programı kapsamında Erzurum'da düzenlenen Alp Disiplini Aslı Nemutlu Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen ve 21 ilden 190 sporcunun katıldığı organizasyonda, kayakçılar şampiyonanın ikinci gününde de dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonun son gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Yunuscan Erşan

2- Ali Zincirkıran

3- Sabri Çınar Karahan

Büyük kadınlar:

1- Ayşe Durlu

2- Tayra Tunca

3- Cemre Melek Ergün

18 yaş altı erkekler:

1- Demirkan Hasırcı

2- Zülfücan Oruç

3- Furkan Şan Özbakır

-18 yaş altı kızlar:

1- Nehir Gerek

2- Lal Öktem

3- Maya Özhun

16 yaş altı erkekler:

1- Kaan Özozan

2- Murat Dilik

3- Samet Boydak

16 yaş altı kızlar:

1- Defne Akgerman

2-Serra Nur Kartal

3- Eda Şamgül

14 yaş altı erkekler:

1- Kaan Thomas Önol Lang

2- Deniz Yazgan

3- Kemal Berk Alaftargil

14 yaş altı kızlar:

1- Ayla Sarafin Önol Lang

2- Alin Özozan

3- Ada Hasırcı

12 yaş altı erkekler:

1- Rıfat Hamza Taş

2- Kayra Kıyıcı

3- Murathan Çetintaş

12 yaş altı kızlar:

1- Berra Kartal

2- Alev Nur Taşkent

3- Pera Deniz Özhun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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