Erzurum'da çalıştay sırasında keşfedilen donmuş şelalelere "Dokuz" ve "Eylül" isimleri verildi
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Erzurum'da çalıştay sırasında keşfedilen donmuş şelalelere "Dokuz" ve "Eylül" isimleri verildi

01.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:15
Erzurum'da çalıştay sırasında keşfedilen donmuş şelalelere

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) sahipliğinde düzenlenen 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayı buz etabının son gününde, Erzurum'da 2 bin 600 metre rakımda yeni keşfedilen iki donmuş şelaleye "Dokuz" ve "Eylül" isimleri verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) sahipliğinde düzenlenen 7. Emrah Özbay Uluslararası Buz ve Kaya Tırmanış Çalıştayı buz etabının son gününde, Erzurum'da 2 bin 600 metre rakımda yeni keşfedilen iki donmuş şelaleye "Dokuz" ve "Eylül" isimleri verildi.

DEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Erzurum'un Uzundere ilçesi Cevizli köyünde yeni keşfedilen iki şelaleye, ünlü dağcılar Fransa'dan Jeff Mercier ve William Dammy, Rusya'dan Roman Abildaev ile Romanya'dan Alexandru Grigorescu ve Alexandru Baran tırmandı.

Dağcılar şelalelere, tırmanış çalıştayına katkısı nedeniyle DEÜ'nün adını vermek istedi. Dağcıların isteği üzerine yan yana duran ve zorluk derecesi "çok zor" olarak belirlenen donmuş şelalelere "Dokuz" ve "Eylül" isimleri verildi. Keşfedilen şelalelere verilen isimler, faaliyet raporunda yer almasının ardından Dünya Dağcılık Literatüründe yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, çalıştayda keşfedilen şelalelerin uluslararası dağcılık camiasında büyük heyecan yarattığını ifade etti.

Dünyaca ünlü dağcıların şelalelere DEÜ ismini vermesinden duydukları mutluluğu dile getiren Hotar, şunları kaydetti:

"Programımıza katılan dünyaca ünlü sporcular, olağanüstü bir gayret ve performans göstererek tırmandıkları şelalelere üniversitemizin ismini vermek istediklerini beyan ettiler. Hazırlanacak raporun ardından bu iki şelalemiz, 'Dokuz' ve 'Eylül' olarak anılmaya başlanacak."

Rektör Hotar, çalıştayın ikinci programının 4 Şubat'ta İzmir'de kaya tırmanışı olarak devam edeceğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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