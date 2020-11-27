- Ermenistan Meclisinde sert tartışma
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- Ermenistan Meclisinde sert tartışma

27.11.2020 14:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 15:03

- Ermenistan Meclisinde sert tartışma Ermenistan Meclisinde iki milletvekili arasında tartışma yaşandı.

- Ermenistan Meclisinde sert tartışma

ERİVAN - Ermenistan Meclisinde iki milletvekili arasında tartışma yaşandı. Sinirlerine hakim olamayan milletvekillerini güvenlik görevlileri sakinleştirdi.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın saldırılarına karşı başlattığı operasyon başarılı bir şekilde tamamlanmış, Ermenistan ateşkes anlaşması imzalayarak bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı. Ermenistan'ın Ateşkes Anlaşması imzalaması Ermenistan Meclisinde de tartışmaların fitilini ateşledi. Tansiyonun yükseldiği mecliste iki Ermeni milletvekili arasında tartışmalar yaşandı. Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi. Sinirlerine hakim olamayan milletvekilleri arasındaki tartışma büyüdü. Milletvekillerini güvenlik görevlileri sakinleştirebildi.

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- Ermenistan Meclisinde sert tartışma
- Ermenistan Meclisinde sert tartışma
- Ermenistan Meclisinde sert tartışma
- Ermenistan Meclisinde sert tartışma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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