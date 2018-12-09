Ermenistan'da Halk Sandığa Gitti

Ermenistan'da geçtiğimiz Nisan ayında yaşanan siyasi kriz ve sokak olaylarından sonra atanan geçici hükümet atanmıştı. Meclis kararıyla Ermenistan halkı bugün sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Nikol Paşinyan yüzde 59,71 ile Başbakan seçildi.

Ermenistan Devlet Başkanlığı koltuğunda 10 yıldır oturan Serj Sarkisyan'ın anayasa değişikliği yaptıktan sonra Başbakan olarak iktidarını sürdürmek istemesine tepki gösteren binlerce kişi geçtiğimiz Nisan ayında sokağa çıkmıştı. Protestoların büyümesiyle birlikte Devlet Başkanı Sarkisyan istifa etmiş, gösterilere öncülük eden Nikol Paşinyan, milletvekillerinin oylamasıyla Başbakan olmuştu. Paşinyan, Ekim ayında istifa ederek seçilmiş Başbakan olmak için 'Benim Adımım İttifakı' ile seçim yarışında yer almıştı. Ermenistan'da sandığa giden halk parlamento seçimleri için oy kullandı.

Paşinyan seçimleri önde tamamladı

Ermenistan'da kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, Nikol Paşinyan'ın 'Benim Adımım İttifakı' seçimleri yüzde 59,71 önde tamamladı. İttifakın en büyük rakibi olan merkez sağ partisi Müreffeh Ermenistan Partisi oyların yüzde 15,21'ine sahip oldu. Aydın Ermenistan partisi yüzde 5,52 oranında oy aldı. Devrik başbakan Serj Sarkisyan'ın Cumhuriyetçi Partisi seçimlerde yüzde 5,09 ile barajı kıl payıyla geçti. Seçimlerin bu şekilde resmen açıklanmasının ardından Paşinyan'ın ülkenin yeni Başbakanı olacak.

Seçimlere katılım düşük oldu

Ermenistan'da sabah saatlerinde sandığa giden halk yeni hükümeti belirlemek için oy kullandı. 2 milyon 592 bin 479 seçmenden ancak yüzde 48,63 oranına tekabül eden 1 milyon 260 bin 840 kişi oy kullandı. Seçimlere toplamda 9 siyasi parti ve 2 ayrı ittifak katılarak mecliste ve kabinede çoğunluğu sağlamak için yarıştı. Seçimler sonucunda parlamentoda yer almak isteyen partilerin yüzde 5 barajını ittifakların ise yüzde 7 barajını geçmesi gerekiyordu. Seçimlerde birçok ülkeden 250'nin üzerinde gözlemci seçimleri takip etti.

En çok parayı Paşinyan harcadı

Diğer taraftan seçimlerin en güçlü tarafı olan 'Benim Adımım İttifakı'nın seçimlerde harcadığı para rekor seviyesine ulaştı. En çok seçim yatırımı yapan ittifak toplamda 560 bin dolar harcayarak propaganda çalışmaları yaptı. Bu seçim yatırımı Ermenistan'ın seçim tarihinin en pahalı yatırımı olarak belirtildi. Ermenistan'ın en güçlü partilerinden olan Cumhuriyetçi Parti seçimlerde toplam 264 bin dolar düzeyinde para harcayarak propaganda gerçekleştirdi.

Seçimler sakin bir havada gerçekleşti

Diğer taraftan seçimlerle ilgili güvenlik bilgilerinin açıklamasında seçimlerin sakin bir havada gerçekleştiği, toplamda 144 hafif suç teşkil eden olayın gerçekleştiği bunların 36'sının Ermenistan'ın başkenti Erivan'da gerçekleştiği geri kalan 108 olayın çevre şehirlerde ve kırsalda yaşandığı açıklandı. Seçimlerde yaşanan hadiselerin seçimlerin kaderini etkileyecek türden olmadığı vurgulanarak seçimlerin sakin bir havada gerçekleştiği belirtildi. - MOSKOVA