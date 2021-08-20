Ermenistan askerleri, sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı
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Ermenistan askerleri, sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Ermenistan askerleri, sınırda Azerbaycan askerlerine ateş açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırının çeşitli yönlerinde Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan-Ermenistan sınırının çeşitli yönlerinde Azerbaycan askerlerinin mevzilerine ateş açtığı bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan birliklerinin, 19 Ağustos 17.24'den 20 Ağustos 00.35'e kadar Gorus ilinin Hanazah, Basarkeçer ilinin Aşağı Zağalı ve Berd ilinin Çinarlı mevzilerinden Laçın'ın Cağazur, Kelbecer'in İstisu ve Tovuz Esrik ve Cırdahan yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerine aralıklarla ateş açtığı belirtildi.

"Şuşa civarındaki Azerbaycan askerlerine ateş açıldı"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20 Ağustos 01.23'den itibaren Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı grupları tarafından Şuşa'nın Halifeli yerleşim yeri civarındaki Azerbaycan askerlerine ateş açıldığı ifade edildi. Açıklamada, karşı tarafın cevap ateşiyle susturulduğu, Azerbaycan askerleri arasında ölen veya yaralanan olmadığı ve durumun Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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