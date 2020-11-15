Erdoğan: "(KKTC) Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır."
15.11.2020 15:47 | Son Güncelleme: 15.11.2020 15:50
Erdoğan: "(KKTC) Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır.
Erdoğan: "(KKTC) Maraş'ta atılan adımın amacı yeni mağduriyetler oluşturmak değil, bilakis mevcut mağduriyetlerin giderilmesini sağlamaktır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan