Enerji Teknolojileri'nde iş birliği; Öğrenciler iş imkanı bulabilecek
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Enerji Teknolojileri'nde iş birliği; Öğrenciler iş imkanı bulabilecek

13.01.2021 11:24 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:29
Enerji Teknolojileri'nde iş birliği; Öğrenciler iş imkanı bulabilecek

İstanbul Aydın Üniversitesi, İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş. ile enerji teknolojileri arasında iş birliği protokolü imzaladığını açıkladı.

İstanbul Aydın Üniversitesi, İBB iştiraki İstanbul Enerji A.Ş. ile enerji teknolojileri arasında iş birliği protokolü imzaladığını açıkladı. İmza töreninde konuşan Üniversitenin rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, "Öğrencilerimizin, hangi alanda eğitim görüyorlarsa o alanda, sektör içinde ve uygulamalı eğitimle hayata hazırlanması, bizim en büyük önceliğimizdir" dedi.

İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Enerji A.Ş. ile enerji teknolojileri alanında bir iş birliği protokolü imzaladıklarını duyurdu. İmza törenine üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca ve İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın katıldı. Bu protokolün, İstanbul Enerji A.Ş.'nin bu alanda bir vakıf üniversitesiyle imzaladığı ilk protokol olduğu açıklandı.

"UYGULAMALI EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ"

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli, İstanbul Aydın Üniversitesi'nin uygulama ağırlıklı ve sektörün içinde bir eğitim modeliyle çalıştığına dikkat çekerek, "Öğrencilerimizin, hangi alanda eğitim görüyorlarsa o alanda, sektör içinde ve uygulamalı eğitimle hayata hazırlanması, bizim en büyük önceliğimizdir. Mütevelli Heyet Başkanımız Doç. Dr. Mustafa Aydın'ın ortaya koyduğu 'Bilgiyi ürüne dönüştürme' vizyonuyla hareket ediyoruz. Enerji A.Ş. ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliği de bizim bu yönümüze büyük katkı sağlayacak" diye konuştu.

"AR-GE BİZİM ÖNCELİĞİMİZ"

İstanbul Enerji A.Ş. Genel Müdürü Yüksel Yalçın ise akademik dünyayla iş birliği geliştirmenin, Ar-Ge ve mühendislik gelişimleri açısından en önemli misyonları olduğunu söyledi. Yalçın, "Şirket olarak Ar-Ge çalışmalarını merkeze almış durumdayız. Bu bağlamda başta İstanbul Aydın Üniversitesi olmak üzere birçok bilim kurumu ile proje ortaklığı yapma konusunda çalışmalarımız sürüyor. Silivri Seymen Enerji Üretim Tesisimizde akademisyen araştırmaları ve öğrencilerimiz için kütüphane, Ar-Ge Birimi ve amfi kuruyoruz" dedi.

ÖĞRENCİLER İŞ İMKANI BULABİLECEK

Üniversitenin imzalanan protokolle ilgili yaptığı açıklamada, "İmzalanan protokol ile enerji teknolojileri alanında 'Ar-Ge projeleri', 'akademik araştırmalar', 'proje çalışmaları', 'doktora ve lisans programlarında saha araştırmaları', 'staj destekleri' ve 'enerji mühendisliği' alanında saha çalışmalarının yanı sıra her türlü faydalı model ve patent girişiminin birlikte yürütülmesini amaçlıyoruz. Protokol kapsamında İstanbul Aydın Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencileri, Enerji A.Ş.'de staj ve iş imkanı bulabilecek. Ayrıca İstanbul Enerji A.Ş. yetkilileri ve İstanbul Aydın Üniversitesi akademisyen ve öğrencileriyle sahada ortak çalışmalar yürütülebilecek. Enerji A.Ş. de çalışmalarında üniversitenin laboratuvarlarını kullanabilecek, üniversitenin lisansüstü programlarında eğitim alabilecek"


Enerji Teknolojileri'nde iş birliği; Öğrenciler iş imkanı bulabilecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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