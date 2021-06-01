En iyi telefon hangisi? En yüksek özellikli cep telefonu modeli nedir? 2021 En iyi Android ve iOS (Apple) akıllı cep telefonu hangisi?

2021 yılı için en iyi telefon hangisi merak edildi. Günümüzde en çok Android ve iOS işletim sistemli cep telefonları tercih edilmektedir. Aslında günümüzde hemen hemen çoğu cep telefonları üst düzel özelliklere sahip üretilmektedir. Bu bakımdan en iyi telefon hangisi değil de en iyi telefonlar hangileri şeklinde bir soru sormak daha iyi olur. Peki, 2021 yılı için en yüksek özelliklere sahip cep telefonu ne oldu? Detaylar yazımızda.

Akıllı telefonların fiyatları gün geçtikçe artmaktadır. Geçtiğimiz yıllarda 2-3 bin tl arasında sıfır akıllı telefon bulunabilirken şimdi ise sıfır cep telefonları 3-5 bin tl arasında bulunuyor. Tabii bunlar orta özellikte olanlarıdır. Yüksek özellikleri ise biraz daha pahalıdır. Peki fiyatlarına göre en iyi telefon hangisidir? Fiyatına göre en iyi cep telefonu modeli nedir? En iyi telefon hangisidir? En iyi akıllı cep telefonu modeli hangisi olmaktadır?

İLK AKILLI TELEFON NE ZAMAN ÜRETİLDİ?

Dünyanın ilk akıllı telefonunu IBM 1994 yılında üretmiştir. Simon isimli bu telefon dünyanın ilk akıllı cep telefonu olarak geçmektedir. Simon model cep telefonu dokunmatik ekrana sahipti. Bu telefonla e-posta gönderimi yapılabiliyordu.

AKILLI TELEFON MARKALARI NELERDİR?

Dünyada birçok akıllı cep telefonu markası bulunmaktadır. En çok üretilen ve satın alınan markalar Samsung ve Apple'dır. Şimdi tüm cep telefonu markalarını paylaşalım.

Başlıca Akıllı Cep Telefon Markaları:

Samsung

Apple

Huawei

HTC

Sony

LG

General Mobile

Casper

Vestel

Motorola

Toshiba

Panasonic

Acer

Asus

Xiaomi

OPPO

Lenovo

BlackBerry

Grunding Mobile

Siemens

En iyi telefon hangisi

2021 EN İYİ AKILLI TELEFONLAR HANGİLERİDİR?

En iyi akıllı cep telefonu nelerdir sizler için derledik. Fiyat ve performans bazında sizler için 3 farklı seviyede akıllı cep telefonlarını araştırdık. Aşağıdan başlangıç, orta ve yüksek seviye en iyi akıllı cep telefonu hangileridir öğrenebilirsiniz.

En iyi cep telefonu modelleri (başlangıç seviye):

- Redmi 8A

- Samsung Galaxy A10s

- Realme 5i

- Oppo A5s

- Honor 20 Lite

En iyi cep telefonu modelleri (orta seviye):

- Xiaomi Redmi Note 9 Pro

- iPhone SE

- Xiaomi Mi 9T

- Samsung Galaxy A71

- Oppo Reno2 Z

- Xiaomi Mi Note 10

- Samsung Galaxy M51

- Huawei P40 Lite

En iyi cep telefonu modelleri (yüksek seviye):

- Samsung Galaxy S20

- iPhone 12

- Xiaomi POCO F2 Pro

- Huawei P40 Pro

- Xiaomi Mi 10

EN İYİ TELEFON HANGİSİ?

Şuanda dünyada performans ve fiyat bakımından en iyi akıllı cep telefonları aşağıdaki gibi listelenmiştir:

- iPhone 12

- Samsung Galaxy S20

- Huawei P40 Pro

- Xiaomi Mi 10

İPHONE 12 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

iPhone 12 2021 yılının en iyi cep telefonları arasında yer alıyor. Fiyatı yüksek olsa da performans ve tasarım kalitesi sayesinde çok satılan cep telefonları arasında yer almaktadır. iPhone 12 cep telefonunun Apple A14 Bionic işlemcisi vardır. 6 çekirdek işlemciye sahip olan telefonun 4 çekirdek GPU'su bulunur. iPhone 12'nin ülkemizde ortalama fiyatı ise Harddisk GB değerlerine göre 9-12 bin tl arasında değişkenlik göstermektedir.

SAMSUNG GALAXY S20 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

Samsung Galaxy S11'den sonra sırayı değiştirdi ve S serisini 20'li sıralamaya çevirdi. Bundan böyle yeni çıkacak S modeli Galaxy S21, S22, S23, S24 şeklinde gideceği bekleniyor. Samsung Galaxy S20 şuanda en iyi Samsung telefonlarından birisi olarak kabul ediliyor. Eğer Samsung'a alışkınsanız ve yüksek performansta telefon kullanmak istiyorsanız bu telefon tam size göre.

Samsung Galaxy S20 8 GB RAM'e sahiptir. Depolama olarak 2 çeşiti bulunmaktadır. 128 GB veya 512 GB lık depolama mevcuttur. 164 gram ağırlığında bulunan telefonun ekranı 6.2 inç boyutundadır. İşlemcisi ise Exynos 990 veya Snapdragon 865 olmaktadır. Samsung Galaxy S20 ülkemizde fiyatı ortalama 6-8 bin tl arasında değişmektedir. Elbette daha ucuza indirimli satan yerler de olabilir.

HUAWEİ P40 PRO ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

Huawei'nin en iyi cep telefonlarından birisi Huawei P40 Pro'dur. OLED ekran teknolojisine sahip Huawei P40'lar 6.58 inç boyutundadır. 8 çekirdek CPU'ya sahip olan telefonların 8 GB RAM değeri bulunmaktadır. 256 GB dahili depolama hafızası vardır.

Huawei P40 Pro ülkemizde ortalama 9-10 bin tl civarlarında satılmaktadır.

XİAOMİ Mİ 10 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI NEDİR?

Çin markası olan Xiaomi telefonlarından en iyi performansa sahip akıllı modeli Xiaomi Mi 10 'dur. Oldukça yüksek fiyatlara satılan Xiaomi Mi 10'un şuanda dünya üzerinde en iyi performansa sahip telefonlardan birisi olduğu söylenilmektedir.

Xiaomi Mi 10 8 GB Ram değerine sahiptir. 256 GB dahili depolama hafızası olan telefonun AMOLED ekran teknolojisi ve 6.67 inç boyutta ekranı vardır. Toplamda 8 çekirdeğe sahip işlemcisi vardır. Grafik işlemcisi yani GPU modeli Adreno 650'dir.

Xiaomi Mi 10'nun ülkemizdeki ortalama fiyatları 9-11 bin tl civarlarında değişmektedir.