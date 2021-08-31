Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,031443 0,52 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,045667 0,37 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 3,168593 0,35 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,102699 0,30 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 10,358249 0,29 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016374 2,12 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,034532 1,82 Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,020521 1,76 Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu 1,027549 1,65 Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu 0,048872 1,44 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 180,952681 2,11 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,103141 1,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,142686 1,62 Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,550900 1,38 İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 2,914550 1,34 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 4,655417 1,48 Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon 0,936383 1,25 HSBC Portföy Değ. Fon 158,486843 0,85 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 2,410361 0,85 Aura Portföy Değ. Fon 0,838064 0,70 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 2,538893 0,86 KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,418916 0,68 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,453738 0,34 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,063807 0,33 Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu 1,223037 0,30 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 41,398453 0,35 Garanti Portföy Altın Fonu 0,132601 0,30 Ak Portföy Altın Fonu 0,106638 0,30 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039569 0,30 Deniz Port. Altın Fonu 0,057649 0,30 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,084063 0,21 Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,082988 0,21 Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu 1,019221 0,20 Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,182224 0,20 Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,198354 0,20 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İnşaat işçisi, 45 dakikada tüm birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı