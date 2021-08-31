Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,031443
|0,52
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,045667
|0,37
|Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|3,168593
|0,35
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,102699
|0,30
|İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu
|10,358249
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016374
|2,12
|İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,034532
|1,82
|Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,020521
|1,76
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,027549
|1,65
|Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu
|0,048872
|1,44
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|180,952681
|2,11
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,103141
|1,62
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142686
|1,62
|Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,550900
|1,38
|İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu
|2,914550
|1,34
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,655417
|1,48
|Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon
|0,936383
|1,25
|HSBC Portföy Değ. Fon
|158,486843
|0,85
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|2,410361
|0,85
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,838064
|0,70
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,538893
|0,86
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,418916
|0,68
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,453738
|0,34
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,063807
|0,33
|Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu
|1,223037
|0,30
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|41,398453
|0,35
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,132601
|0,30
|Ak Portföy Altın Fonu
|0,106638
|0,30
|Fiba Portföy Altın Fonu
|0,039569
|0,30
|Deniz Port. Altın Fonu
|0,057649
|0,30
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,084063
|0,21
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,082988
|0,21
|Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu
|1,019221
|0,20
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,182224
|0,20
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,198354
|0,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500