Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Bir.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu0,0314430,52
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu0,0456670,37
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu3,1685930,35
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu0,1026990,30
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu10,3582490,29
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0163742,12
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0345321,82
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0205211,76
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu1,0275491,65
Garanti Portföy Yab. Teknoloji BYF Fon Sep. Fonu0,0488721,44
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu180,9526812,11
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu0,1031411,62
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1426861,62
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,5509001,38
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu2,9145501,34
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Tacirler Portföy Değ. Fon4,6554171,48
Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon0,9363831,25
HSBC Portföy Değ. Fon158,4868430,85
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon2,4103610,85
Aura Portföy Değ. Fon0,8380640,70
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,5388930,86
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,4189160,68
KT Portföy Bir. Katılım Fonu2,4537380,34
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,0638070,33
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,2230370,30
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
QNB Finans Portföy Gümüş BYF41,3984530,35
Garanti Portföy Altın Fonu0,1326010,30
Ak Portföy Altın Fonu0,1066380,30
Fiba Portföy Altın Fonu0,0395690,30
Deniz Port. Altın Fonu0,0576490,30
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0840630,21
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0829880,21
Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu1,0192210,20
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu1,1822240,20
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1983540,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İnşaat işçisi, 45 dakikada tüm birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı
İnşaat işçisi, 45 dakikada tüm birikimini telefon dolandırıcılarına kaptırdı
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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