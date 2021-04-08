Emniyet Müdürü Şahne, Mersin Times Gazetesinin kuruluş yıldönümünü kutladı

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Times Gazetesinin 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle imtiyaz sahibi Kerem Türk'ü ziyaret ederek tebrik etti.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin Times Gazetesinin 10. kuruluş yıl dönümü nedeniyle imtiyaz sahibi Kerem Türk'ü ziyaret ederek tebrik etti.

Ziyaret sırasında Türk Polis Teşkilatının 176. yıldönümü ve 'Polis Haftası' dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Şahne, "Bizim için esas olan vatandaşımızın huzur ve güvenliğidir. Bu çerçevede 7 gün 24 saat süreyle, tüm birimlerimizle vatandaşımıza hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kerem Türk ise emniyet teşkilatının 176. yıl dönümünü kutlayarak, kentteki başarılı çalışmalarından dolayı Mehmet Şahne'yi tebrik etti.

Şahne, ziyaretin sonunda, gazetenin imtiyaz sahibi Kerem Türk'e, taştan örülmüş Türk bayrağı ile plaket taktim etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı