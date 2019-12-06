Emniyet Müdürü İthat Öztaş basınla buluştu
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Emniyet Müdürü İthat Öztaş basınla buluştu

Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, basınla bir araya geldi.

06.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:06
Emniyet Müdürü İthat Öztaş basınla buluştu

İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, basınla bir araya geldi.


Cengiz Gültekin'in 'ya tayininin ardından İlçe görevine getirilen Mithat Öztaş, basın mensuplarını makamında ağırladı. İlçe hakkında bilgiler edinen Öztaş, basın ve iş birliğiyle en iyi bir şekilde hizmet etmek istediğini belirtti. Basın mensupları Emniyet Müdürü Öztaş'a yeni görevinde başarılar diledi.


Amasya Merzifon doğumlu olan 38 yaşındaki Mithat Öztaş, 2003 yılında polis akademisi mezunu olup, son olarak Bursa Yabancılar Şube Müdürlüğünde görevliydi. - BURSA

Kaynak: İHA
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