Elmalı olayı nedir? Elmalı davası!
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Elmalı olayı nedir? Elmalı davası!

Elmalı olayı nedir? Elmalı davası!
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Sosyal medyada tepkilere neden olan ve vatandaşların araştırdığı Elmalı olayı ile ilgili Elmalı Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Peki, Elmalı olayı nedir? Elmalı davası! Elmalı davası mektup örneği!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,Elmalı olayı ile ilgili, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mız hem yargılama sürecine müdahil olmuştur" ifadelerine yer verdi. Son dakika Elmalı olayı nedir? Elmalı davası!

ELMALI OLAYINEDİR?

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davada sanıkların tahliye edilmesi tüm kesimlerin büyük tepkisini çekti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, tahliyelere ilişkin itirazda bulundu. Açıklamada, faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması için hukuki süreçte yakın takibin sürdürüleceği belirtildi. Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin yürütülen davada sanıkların tahliye edilmesi büyük tepki topladı. Tahliye kararına itirazda bulunulurken, faillerin en ağır cezayı alması isin hukuki süreçte takibin sürdürüleceği bildirildi.

ELMALI DAVASI!

Son dakika! İki kardeşin istismara uğradığı olayla ilgili Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Savcılık açıklamasında "Tutuksuz yargıya itiraz ettik, mahkeme reddetti, karar bağımsız Yargı'ya ait. Yargılama süreci titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri yer aldı.

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