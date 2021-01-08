Elazığ'da kamyonetler çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elazığ'da kamyonetler çarpıştı: 6 yaralı

08.01.2021 12:10 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:13
Elazığ'da kamyonetler çarpıştı: 6 yaralı

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'ın Kovancılar ilçesinde, 2 kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı. 

Kaza, sabah saatlerinde, Kovancılar'a bağlı İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. S.Ö.'nün kullandığı 65 AAF 444 plakalı kamyonet ile Ö.Ç. yönetimindeki 23 BV 304 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardaki 6 kişi, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Elazığ'da kamyonetler çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da kamyonetler çarpıştı: 6 yaralı
Elazığ'da kamyonetler çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Enis Arıkan Oğuzhan Koç Prens Harry
Spor Mesut Özil Mesut Bakkal Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Kız Ocak Çocuk Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da kamyonetler çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.1.2021 12:14:32. #1.14#
title