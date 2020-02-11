Elazığ'da çocuklara moral etkinliği
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Elazığ'da çocuklara moral etkinliği

Elazığ'da çocukların üzerindeki deprem etkisini atmaları için etkinlik düzenledi.

11.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:49
Elazığ'da çocuklara moral etkinliği

'da çocukların üzerindeki etkisini atmaları için etkinlik düzenledi.


İl ile Gençlik ve Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde depremzede çocukların korkularını yenmesi amacıyla İlköğretim Okulu bahçesinde etkinlik yapıldı.Polis ve Gençlik Merkezi personellerinin katılımıyla yapılan etkinlikte çocuklarla halat çekme, torba yarışı gibi çeşitli oyunlar oynandı. Çocukların neşeli anlar geçirdiği yarışmalara polislerde katılarak eşlik etti.


Tüm kurumlar ve gönüllerin yaptığı gibi Elazığ polisinin de çocukların moral ve motivasyonlarını arttırmak için etkinliklerini sürdüreceği aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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