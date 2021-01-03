Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

03.01.2021 18:11 | Son Güncelleme: 03.01.2021 18:15
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmazken, saat 16.30'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sivrice ilçesinde AFAD verilerine göre saat 16.30'da meydana gelen 8.58 kilometre derinlikte ve 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 17.17'de ilçeye bağlı Çevrimtaş köyüne 1.29 kilometre mesafede 8.50 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı bildirildi.


Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Akif Ersoy Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Demet Akalın Seren Serengil
Spor Can Bartu Arda Turan Ömer Bayram Arda Kardeşler Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Futbolcu Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.1.2021 18:15:32. #1.14#
title