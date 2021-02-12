Ekvator Enerji'den indirimli akaryakıt kampanyası

Ekvator Enerji ile bp arasındki iş birliği kapsamında, Ekvator Enerji müşterilerine, indirimli elektrik sözleşmeleri süresince anlaşmalı bp istasyonlarından yapacakları akaryakıt alımlarında yüzde 5 indirim uygulanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ekvator Enerji ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama müşterilerinin önemli giderleri arasında yer alan akaryakıt için kampanya başlattı.

Kampanya kapsamında, Ekvator Enerji müşterileri sahip olacakları "BP İndirim Kart" ile anlaşmalı istasyonlarda akaryakıt alımlarında pompa başında anında yüzde 5 indirim elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Genel Müdürü Yaşar Baydaş, indirimli elektrik hizmeti sundukları ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama müşterileri için akaryakıtta tasarruf dönemini başlattıklarını ifade etti.

Baydaş, şunları kaydetti:

"Ekvator Enerji olarak ticarethane, sanayi ve tarımsal sulama müşterilerimize bizimle tasarrufa başlayacakları sözünü vermiştik. Bu sözümüzü 12 ay boyunca indirimli ve zamlanmayan sabit fiyat garantili sunduğumuz elektrik tedarik hizmeti ile yerine getiriyoruz. Müşterilerimizin elektrikte indirim almasına ilaveten diğer işletme giderlerinde de tasarruf etmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Müşterilerimiz için akaryakıtın önemli bir gider kalemi olduğu bilinciyle, bp ile birlikte yaptığımız bu çalışmayı sonuçlandırarak hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Planlarımız arasında müşterilerimize başkaca fırsat ve kampanyalar sunabileceğimiz müşteri odaklı yeni projeler var."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer