Yıldız Holding ve Türkiye İştiraklerine Ayşe Dirik atandı

Yıldız Holding ve Türkiye İştiraklerinden Sorumlu Chief Legal Officer görevine Ayşe Dirik atandı.

Yıldız Holding'in kurumsallaşma, yalınlaşma ve yerinden yönetim prensipleri doğrultusunda kurulan Yıldız Holding ve Türkiye İştirakleri Hukuk Ofisi'nin çalışmalarına Ayşe Dirik liderlik edecek. Dirik, Yıldız Holding ve Türkiye İştiraklerinden Sorumlu Chief Legal Officer (CLO) olarak atandı. Lisans eğitimini 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Ayşe Dirik, kariyerine 2001'de Strazburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde avukat olarak başladı. Yüksek lisans eğitimini 2003'te London School of Economics and Political Science'da tamamlayan Dirik, 2004-2006 yılları arasında Salans Hukuk Bürosu'nda, 2006-2013 yılları arasında ise Hergüner Bilgen Özeke Avukatlık Ortaklığı'nda avukat olarak çalıştı. Ayşe Dirik, Yıldız Holding'deki yeni görevinden önce Eczacıbaşı Holding'de sırasıyla hukuk danışmanı ve başhukuk müşaviri olarak görev yaptı. - İSTANBUL