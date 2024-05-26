"Yarının Köyleri"nin ikinci dijital merkezi İzmir'in Ulamış köyünde açıldı

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen kırsal kalkınma projesi Yarının Köyleri kapsamında Adana'nın ardından İzmir'e de dijital merkez açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol ile UNDP işbirliğinde gerçekleşen projenin ikinci dijital merkezi, İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Ulamış köyü oldu.

Yarının Köyleri, yerel ürünlerin pazarını genişletmek, verimi artırmak ve maliyetleri azaltmak üzere projeye dahil olan köyleri bir dizi dijital araç ve teknolojiyle donatıyor. Verilen eğitimlerin de katkısıyla, genç, yaşlı tüm köy halkına, yeni geçim kaynaklarına kapı açabilecek dijital beceriler edinme olanağı sağlıyor.

Ulamış'ta uygulamaya geçirilen projeyle Bademler, Düzce, Turgut, İhsaniye ve Çamlı gibi çevre köylerin sakinlerine de erişerek 15 bin civarında bir nüfusun dijital merkezin olanaklarından ve eğitim faaliyetlerinden sürekli olarak yararlanmasını sağlamak hedefleniyor.

"Türkiye'nin en kapsamlı kırsal kalkınma projelerinden biri"

Açıklamada, Ulamış köyündeki dijital merkezin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Trendyol Grubu Kurumsal İletişim Direktörü İrem Poyraz, hayatın her alanında dijital uçurumun kapatılmasının sürdürülebilirlik vizyonlarının önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Yarının Köyleri'nin, Türkiye'nin en kapsamlı kırsal kalkınma projelerinden biri olduğunu belirten Poyraz, "UNDP ile el ele vererek hayata geçirdiğimiz bu projeyle kırsal ekonomileri canlandırmayı, kültürel mirası korumayı ve kapsayıcı büyüme için yollar oluşturmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Projenin Ulamış ayağındaki gelişim sürecinden bahseden Poyraz, şunları kaydetti:

"Ulamış merkezimizde dijital tarım uygulamaları geçen yıl ağustos ayında başladı ve şimdiden hem maliyetlerden hem de doğal kaynaklarımızdan önemli ölçüde tasarruf sağlandı. Kadınlara katma değerli ürünler geliştirme, çiftçilere dijital tarım uygulamaları, çocuklara robotik eğitimleri vererek projemizde pozitif etkimizi büyütüyoruz. Yarının Köyleri'ni, kapsayıcı bir büyüme ve fırsat eşitliği seferberliği olarak görüyoruz. Bu merkezden çıkan ürünleri sadece Türkiye değil, Azerbaycan'dan Almanya'ya, Dubai'den Çek Cumhuriyeti'ne faaliyet gösterdiğimiz tüm pazarlara da ulaştırmayı hedefliyoruz."

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da Trendyol ile ortak amaçlarının, dijital araçların kullanılmasıyla Türkiye'de kırsal ve kentsel alanlar arasındaki yaşam standartları uçurumun kapatılmasına yardımcı olmaya çalışmak olduğunu bildirerek, "Köylerde üretilen ürünlerin yaratıcılığını ve ustalığını sergilerken köy halkının gelirlerini ve fırsatlarını iyileştirerek, köyleri gençlerin kaçtığı bir yerden yaşam ve iş için cazip bir seçeneğe dönüştürmeyi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Toplam 10 köye dijital merkez açılacak

Girişimin ilk dijital merkezi, Aralık 2023'te Adana'nın Sarıçam ilçesine bağlı Kürkçüler Köyü'nde açıldı. Adana ve İzmir'in ardından Sakarya, Diyarbakır ve 2023 depreminden sonra projeye eklenen Hatay'da belirlenen köylerde benzer merkezlerin açılması için çalışmalar sürüyor. Yarının Köyleri projesi ile 5 yılda toplam 10 köye dijital merkez kurulacak. Proje kapsamında toplamda 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması planlanıyor.

Yarının Köyleri dijital merkezleri, bölge halkına fiziksel ve çevrim içi eğitimler ve atölye çalışmaları sağlıyor. Merkezde, eğitim sınıfları ve teknoloji atölyelerinin yanı sıra yüksek nitelikli bilgisayarlar, ürün fotoğrafçılığı ekipmanları, robotik ve kodlama setleri ve 3D yazıcılar gibi teknolojik imkanlar da bulunuyor.

Seçilen her köyde, ulusal ve küresel pazarlarda yüksek satış potansiyeline sahip, kendine özgü yerel ürünlerden oluşan bir kısa liste, yol haritalarıyla oluşturuluyor. Bu kapsamda Ulamış için odaklanılacak ürünler arasında enginar, zeytin, karakılçık buğdayı, keçiboynuzu, keçe-kök boya ve iğne oyası yer alıyor.

Pazara erişimlerini genişletmek amacıyla yöre halkına, kooperatiflere ve üretici birliklerine uygulamalı ürün geliştirme, çeşitlendirme, sertifikasyon, markalaşma, paketleme ve e-ticaret konularında eğitimler veriliyor. Bu çabalarla proje tamamlandığında yeni e-ticaret girişimcisi oranının ise yüzde 60 artması öngörülüyor.

Hava koşullarını ve toprak nemini izlemek için dijital sistemlerin ve veriye dayalı ekim, sulama ve ilaçlama için otomatik pompalama cihazlarının kullanılması anlamına gelen "akıllı tarımı" teşvik etmek, projenin başka bir odak noktası.

Bu tür teknolojiler hem kaynak tasarrufu sağlıyor hem de verimi artırıyor. Ulamış'ta, proje kapsamında Ağustos 2023'te demonstrasyon amaçlı kurulan bir mandalina bahçesinde bu dijital araçlar kullanılarak Akdeniz meyve sineği tespit edildi ve pestisitlerin zamanında uygulanması sağlandı. Bu sayede ürün kayıpları önlendi ve yüzde 20'ye varan tasarruf sağlandı.