Van Ticaret Borsası Başkanı Tarım ve Orman Bakanı ile Görüştü

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, Van ve bölgenin tarım-hayvancılık taleplerini Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya iletti.

Van Ticaret Borsası (VANTB) Başkanı Nayif Süer, Ankara'da yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 80. Mali Genel Kurul Toplantısı'na katıldı. Başkan Süer, TOBB İkiz Kulelerde gerçekleştirilen programda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüştü. Görüşmenin ardından bir açıklama yapan Başkan Süer, "Bakanımız ile şehrimizin vebölgemizin tarım ve hayvancılığını konuştuk. Van ve bölgemizin tarım hayvancılık taleplerini bakanımıza ilettik. Genel potansiyelimizi ve üretimin daha da artırılması için önemli istişarelerde bulunduk" dedi.

Bakan Yumaklı ile genel değerlendirmelerde bulunduklarının altını çizen VANTB Başkanı Süer, "Şehrimizin ve bölgemizin genel şartlarını dile getirdim. Zorlu kış şartları altında büyük emekler vererek bereketli topraklarımızı eken çiftçilerimize daha fazla destek talebinde bulundum. Tarım ve hayvancılık sektörünün Van'da ve bölgemizde istenen noktaya gelebilmesi için verilen desteklerin artırılmasının hayati önemde olduğuna dikkat çektik" ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı'ya, küçükbaşta Türkiye birincisi olan Van başta olmak üzere bölgenin küçükbaş hayvancılığa elverişli olduğunu söylediğini belirten Başkan Süer, "Bakanımıza, Van'ın ülkemiz tarım ve hayvancılığında önemli bir yeri olduğunu, şehrimizin yaklaşık 1,5 milyon hektar mera varlığı ile ülkemizin toplam mera varlığının yüzde 10'unu oluşturduğunu, yayla ve meralarımızda yetiştirilen küçükbaş hayvanların satışı konusunda büyük bir pazar-piyasa sorunu olduğunu, yayla ve meralardan dönen hayvanların yem bitkileri maliyetinin hayli yüksek olması nedeniyle çiftçilerimizin hayvanlarının büyük bir kısmını satmak zorunda kaldığını, verilen emekleri karşılayan bir fiyata değil daha ucuza satıldığını, piyasa sorunu ile birlikte hayvanların başka bölgelere satıldığını ancak bu kez de nakliye maliyetleri ve diğer giderler ortaya çıktığından çiftçimizin ucuza satmak zorunda kaldığını ilettim" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye küçükbaş hayvan varlığında lider konumda olan Van'ın 1970'li ve 1980'li yıllarda 7-7,5 milyon civarında küçükbaş hayvan varlığının 3 milyona kadar düştüğünü hatırlatan Başkan Süer, "Bakanımıza 1990'lı yılların başlarına kadar Van'dan Ortadoğu'ya koyun ihracatının yapıldığını, ithal eden ülke konumundan çıkmak için 1980'li yıllardaki politikalara dönülmesi gerektiğini, Van'da nüfusun 6-7 katına çıkmasına rağmen hayvan varlığında ise önemli sayıda düşüşün olduğuna vurgu yaptım" dedi.

Bakan Yumaklı'ya Et ve Süt Kurumu Van Et Kombinası'nın sınırlı sayıda değil tıpkı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) gibi uygun fiyatlarla sınırsız alım garantisi vermesi gerektiğini anlattığının altını çizen VANTB Başkanı Nayif Süer, "Bakanımıza sezon sonunda küçükbaş hayvanların bölgemiz şartları göz önünde bulundurularak, uygun fiyata satın alınmasını, Van Et Kombinası'nın et ihtiyacını karşılamak adına bölge menşeili hayvanları uygun fiyata satın alma garantisinin hayvancılığa olumlu yansımaları olacağını belirttim. Aksi takdirde yem bitkilerinin pahalılığı ve mali girdilerinin yüksek olması nedeniyle işletmelerin ya küçülmeye gittiğini ya da hayvancılığın bırakıldığını hatırlattım" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın gereken hassasiyeti gösterdiğini vurgulayan Süer, "Sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi sunduğumuz bakanımız hassasiyet göstermiştir. Taleplerimizi dikkatle dinlemiştir. Çiftçilerimizin hububatlarını uygun fiyata alan TMO'ya teşekkür ettim. Van Ticaret Borsası olarak bizlere gösterdiği ilgi nedeniyle Bakanımız İbrahim Yumaklı'ya teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN