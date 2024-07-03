Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık

"2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti"

Gül KABA DEMİR-Özenç KILINÇ/İSTANBUL, – Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin 34'üncü Yıllık Kongresi ve Genel Kurul Toplantısı'nda konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "İç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, havacılık sektörümüz açısından bir milattır. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti. Bu yıl bu istatistiklerin çok daha üzerinde değerlere ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Avrupa havaalanı sektöründeki üst düzey lider ve temsilcilerini bir araya getiren Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe) 34'üncü Yıllık Kongresi ve Genel Kurul Toplantısı başladı. İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantının ev sahipliğini İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yapıyor.

Yarın sona erecek toplantıdan havacılık endüstrisi ve Avrupa havaalanı endüstrisindeki gelişmeler ele alınacak. Sektörün durumu, jeopolitik gelişmeler, Türkiye pazarının derinlemesine incelenmesi, operasyonel esneklik, sürdürülebilirlik ve gelir çeşitlendirmesi konuları da masaya yatırılacak.

"GENEL KURULUN İSTANBUL'DA GERÇEKLEŞMESİ ÇOK YERİNDE BİR ADIM OLMUŞTUR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "169 ülkede 2 bin 110 havalimanını temsil eden Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin bu seferki genel kurulunu Avrupa ve Asya-Pasifik coğrafyalarının merkezinde yer alan İstanbul'da gerçekleştirmesi çok yerinde bir adım olmuştur. Çünkü, ülkemiz tarih boyunca hem coğrafi hem de kültürel olarak kıtaların, medeniyetlerin ve kadim ulaşım koridorlarının kesişme noktasında yer almıştır. Türkiye, Asya ve Avrupa arasındaki doğu-batı koridorunda doğal bir köprü olduğu gibi Kafkas ülkeleri ve Rusya'dan Afrika'ya uzanan kuzey güney koridorlarının da tam ortasında bulunmaktadır" dedi.

EN HIZLI, GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIM YOLU HAVAYOLU TAŞIMACILIĞIDIR

Havayolu ulaşımının önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Türkiye olarak 4 saatlik uçuş süresiyle 1,4 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin merkezinde avantajlı ve muhteşem bir lokasyona sahibiz. Bugün havayolu sayesinde sermaye hareketlerinin, bilgi birikiminin ve yetişmiş insan gücünün küresel dolaşım kabiliyetinin tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar hız kazandığını görüyoruz. Ülkelerimiz için vazgeçilmez olan ekonomik iş birliklerinin tesisi ve dış ticaret faaliyetlerimizin gelişmesi için gerekli olan en hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım yolu da havayolu taşımacılığıdır" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, "Geçen yıl gerçekleştirilen Routes World 2023 zirvesi ve şu anki etkinlik gibi uluslararası havacılık sektörünü ilgilendiren etkinliklerde Türkiye artık başı çeken ev sahiplerinden biri olmaya başladı. Bu başarıda elbette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılından itibaren yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri olmamızın payı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

2002'DEN BU YANA AKTİF HAVALİMANI SAYIMIZI 26'DAN 57'YE ÇIKARDIK

Rakamlarla Türkiye'nin havayolu karnesini paylaşan Bakan Uraloğlu, "İlk olarak iç hat yolcu taşımacılığını rekabete açmamız, havacılık sektörümüz açısından bir milattır. 2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık. 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle hareket ederek ülkemizi; dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden birine dönüştürdük. Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını 81'den, 174'e yükselttik. Böylece dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 286 yeni nokta ekleyerek 131 ülkede 346 noktaya ulaştırdık. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yaklaşık 34.5 milyon olan yolcu sayımızı da 2023 yılında 214 milyonun üstüne taşıdık. Türk hava sahasında 2023 yılında gerçekleşen transit üst geçişler dahil uçuş sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 14,9 artış göstererek 2 milyon 167 bin 19'a yükseldi. Böylece 2023 yılında Türkiye semalarından yaklaşık her 15 saniyede bir uçak geçti. Bu yıl bu istatistiklerin çok daha üzerinde değerlere ulaşacağımızı öngörüyoruz" dedi.

"ÜLKEMİZ AVRUPA'DA EN YOĞUN TRAFİK HACMİNE SAHİP ÜLKELER ARASINDA 6'NCI SIRADA"

Bakan Uraloğlu, "Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (Eurocontrol) 26 Haziran tarihli Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporu'nu açıkladı. 17-23 Haziran tarihleri arasında ülkemiz günlük ortalama 3 bin 894 uçuş ile Avrupa'da en yoğun trafik hacmine sahip ülkeler arasında İtalya'nın ardından 6'ncı sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'mız ise günlük ortalama bin 520 uçuş ile Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak yıllardır sahip olduğu birinciliği sürdürdü. Hatta, 30 Haziran Pazar günü İstanbul Havalimanı'mız açıldığı günden bu yana tüm zamanların en yüksek yolcu sayısı ile yeni bir rekora imza atarak 268 bin 275 yolcuya hizmet verdi. Dünyanın en iyi 25 küresel havalimanı uçak kalkışları değerlendirmesinde de İstanbul Havalimanı'mız dünya genelinde 7'nci sırada yer aldı. Antalya Havalimanı'mız ise günlük ortalama 992 uçuş ile aynı listede 8'inci sıraya yerleşti. 29 Haziran tarihinde de yaklaşık 210 bin yolcuyla Antalya Havalimanı'mız 2024'ün en yüksek yolcu sayısına ulaştı" diye konuştu.

"İSTANBUL HAVALİMANI'NIN SEKTÖR AÇISINDAN KAYDA DEĞER BAŞARILARA İMZA ATTIĞINI GÖRÜYORUZ"

Bakan Uraloğlu, "Dün de Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi, Havalimanı Endüstrisi Bağlantı Raporu'nu yayımladı. Bu raporda da Türkiye'nin ve İstanbul Havalimanı'nın sektör açısından kayda değer başarılara imza attığını görüyoruz. Örneğin, Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği harici ülkeler sıralamasına bakıldığında Türkiye, Kovid-19 pandemisi öncesi Haziran 2019 dönemine göre yüzde 24 bir artış elde etti ve üçüncü sırada yer aldı. Ayrıca geçen yılın ayı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 4'lük bir büyüme elde etti. Toplam Hava Bağlantı Seviyesi rakamlarına göre de 34 bin 269 bağlantı ile listede ilk sırada yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı'mız ise doğrudan bağlantı açısından Avrupa sıralamasında en üst sırada yer alıyor. Ayrıca Türk HUB Merkezleri olan İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanlarımız, Orta Doğu'ya en iyi doğrudan bağlantı gerçekleştiren merkezler oldu. İstanbul Havalimanı 2019'dan bu yana merkez bağlantısını yüzde 87 artırarak 57 bin 60 bağlantıya ulaştırdı" ifadelerini kullandı.

GÖKYÜZÜNDE KURDUĞUMUZ KÖPRÜLERLE HAVACILIK ALANINDA AVRASYA BÖLGESİNDE LİDER OLDUK

Bakan Uraloğlu, "Gökyüzünde kurduğumuz köprülerle havacılık alanında Avrasya bölgesinde lider, dünyada ise küresel bir havacılık merkezi olduk. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı ile birlikte İstanbul; havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri olmuştur. Ayrıca İstanbul Havalimanı'mız küresel bir aktarma merkezi olmanın ötesinde, doğrudan destinasyon olma ve özellikle düşük maliyetli olmasıyla da havayolu şirketlerini cezbetmektedir. Buradaki slotların serbestliği ve bolluğu havalimanımıza başta göklerdeki bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları olmak üzere birçok havayolu şirketinin gelmesine imkan sağlıyor. Bu bağlamda İstanbul Havalimanı'mız küresel planda iddialı havayolu şirketlerine faaliyet merkezi olarak hizmet edecek çok önemli bir üs olabilme potansiyelindedir" ifadelerini kullandı.

12 HAVALİMANIMIZLA 'HAVAALANI KARBON AKREDİTASYONU' PROGRAMINA KATILIM SAĞLADIK

Türkiye'nin havacılık anlamında gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Uraloğlu, "Ülkemizin dört bir köşesinde de havayolu ağımızın gücüne güç katacak yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve havacılık alanında uluslararası bir aktarma merkezi olması adına akılcı ve milletimizin ihtiyaçlarına cevap veren tüm proje ve hizmetlere destek vermeye de devam edeceğiz. İlk olarak 2020 yılında çalışmalarımıza başlayarak 2021 yılında pilot uygulama olarak seçtiğimiz 12 havalimanımızla 'Havaalanı Karbon Akreditasyonu' programına katılım sağladık. Ardından tüm havalimanlarımızı programa dahil ettik" diye konuştu.

"ÜLKEMİZ SERTİFİKA SAYISI BAKIMINDAN KÜRESEL ÖLÇEKTE BİRİNCİ SIRADA YER ALMAKTADIR"

Bakan Uraloğlu, "Şu an doğrudan işlettiğimiz ve kamu özel iş birliğiyle sorumluluğumuzda olan 50 havalimanımız farklı seviyelerde sertifikalandırılmış durumda. Bir araya geldiğimiz İGA İstanbul Havalimanımız, Aralık 2023'te iklim krizi ile mücadelede 2050 Net Sıfır taahhüdü kapsamındaki çalışmalarıyla konsey tarafından havalimanlarına verilen 'Havalimanı Karbon Akreditasyonu' sertifikasında 4'üncü seviyeye ulaşmıştır. Bildiğiniz üzere bu programdaki en yüksek aşama 5'inci seviyedir. Türkiye'de 4'üncü seviye sertifikasını almayı başarmış ilk havalimanı İGA İstanbul Havalimanı olmuştur. 4'üncü seviye; kurumun karbon yönetiminin, '2050 sıfır emisyon' hedefleri doğrultusunda küresel iklim hedefleriyle uyumlu hale gelindiğini ve operasyonların mutlak emisyon azaltımları göz önünde bulundurularak yönetildiğini ifade ediyor. 86 ülkeden toplam 571 havalimanının sertifikalandırıldığı programda ülkemiz sahip olduğu sertifika sayısı bakımından küresel ölçekte birinci sırada yer almaktadır" dedi.

BİLGEN: HAVACILIK SEKTÖRÜ, İNSANLARI, KÜLTÜRLERİ VE TOPLUMLARI BİRBİRİNE BAĞLAR

İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Selahattin Bilgen ise "Zengin kültürel dokusuyla İstanbul, çağlar boyunca ev sahipliği yaptığı tüm medeniyetler için özel bir yer olmuştur. Havalimanımızın yardımıyla bu muhteşem metropolü dünyanın geri kalanına tanıtma fırsatına sahip olduğumuz için gurur duyuyoruz. Önümüzdeki birkaç gün boyunca siyasi, ekonomik, toplumsal ve teknolojik konularda havacılığın geleceğine yönelik bilgi, deneyim ve vizyonlarımızı paylaşmak üzere bir araya geleceğiz. Havacılık sektörü, insanları, kültürleri ve toplumları birbirine bağlayan ve aynı zamanda uluslararası ticareti teşvik eden küresel ekonominin temel taşıdır. Türk havacılığı ve özellikle İGA İstanbul Havalimanı son yıllarda kayda değer bir büyümeye tanıklık etti ve turizm Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal gelişiminde ayrılmaz bir rol oynadı" ifadelerini kullandı.

"İGA İSTANBUL HAVALİMANI, YAKIN GELECEKTE AVRUPA'NIN İLK ÜÇLÜ PARALEL PİST OPERASYONUYLA ÇIĞIR AÇMAYA DEVAM EDECEK"

Kuruluşundan bu yana, İstanbul Havalimanı'nın hızla büyümeye devam ettiğini belirten Bilgen, "Son teknolojiye sahip tesisleri ve sürdürülebilirlik, yolcu memuniyeti ve operasyonel mükemmellik alanlarında inovatif girişimleriyle dünyanın önde gelen havacılık merkezlerinden biri haline geldi. Avrupa ve Asya'nın kesişme noktasındaki stratejik konumumuz ve 316 destinasyonda 100'den fazla havayolu ile çalışma başarımız, küresel ölçekteki etkimizi vurguluyor. Şu anda üç ana pist ve iki yedek pist ile yılda 90 milyon yolcuyu ağırlayabilen İGA İstanbul Havalimanı, yakın gelecekte Avrupa'nın ilk üçlü paralel pist operasyonuyla çığır açmaya devam edecek. Elbette ki hızla büyümemizi sürdürürken çevresel etkilerimiz konusunda da son derece hassas davranmaya devam ediyoruz. İGA İstanbul Havalimanı'nın sürdürülebilir çözümlere yönelik küresel talebe uyum sağlayarak yeşil enerjiyi benimseme konusunda önemli ilerleme kaydetmiş olmasından büyük gurur duyuyoruz" dedi.

DÜNYANIN TAMAMEN YENİLENEBİLİR KAYNAKLARLA ÇALIŞAN İLK HAVALİMANI OLMAYI HEDEFLİYORUZ

CEO Bilgen, "Eskişehir GES Projesi'ne 212 milyon Euro'luk önemli bir yatırım yapılıyor ve Eskişehir ilinde 3 milyon metrekarelik geniş bir alanda 199,32 MWe lisanssız GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurarak, dünyanın tamamen yenilenebilir kaynaklarla çalışan ilk havalimanı olmayı hedefliyoruz. Bu tarz daha birçok stratejik girişimle, sektörün temiz enerjiye geçişinde öncü konumumuzu sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten ve sektörümüzün başarılarını birlikte kutlarken aynı zamanda havacılığın karşı karşıya olduğu zorlukları ele alacak ve bunların üstesinden gelmeye yönelik planlar oluşturacak önemli tartışmalara katılmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. İstanbul'un bu ilham verici tartışmalar için mükemmel bir zemin oluşturduğuna inanıyorum ve havacılık sektörünün önünde müreffeh bir gelecek için çalışmayı dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

JANKOVEC: HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLER OLUYOR

Havacılık sektörü açısından yaz döneminin güzel geçeceğini tahmin ettiklerini söyleyen ACI Europe Genel Müdürü Olivier Jankovec, "En güzel yazımıza hazırlanıyoruz. Pandemi öncesi dönemin üstüne çıktık" dedi. Havalimanlarının giderek kapasite disiplinine önem verdiğini ve verimliliğe odaklandığını aktaran Jankovec, büyümenin devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Jeopolitik konumun sektörde çok önemli bir etken teşkil ettiğini belirten Jankovec, özellikle pandemiden sonra yapısal bazı değişikliklerin olduğunu dile getirdi. Sürdürülebilirlik hedeflerinin son derece değer odaklı olduğunu söyleyen Jankovec, bunun uluslararası büyüme açısından önemli bir etki oluşturduğunu aktardı.

HAVAYOLU BAĞLANTISALLIĞI DÜŞÜŞTE

THY'nin dünya genelinde büyümesinin son derece etkileyici olduğunu vurgulayan Jankovec, "Küresel havacılığın zirvesine doğru ilerliyor daha doğrusu yakaladı diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Havayolu bağlantısallığının genel olarak düşüşte olduğunu aktaran Jankovec, bunların doğrudan, dolayı ve merkez bağlantılsallığı olarak birbirinden ayrıldığını dile getirdi. Potansiyel olarak bölgesel hava yolculuğun da devrim yaşandığını belirten Jankovec, Avrupa'da giderek artan bir rekabet baskısı olduğunun anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından genel kurul toplantısı panellerle devam etti.