Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun önemini vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ile Azerbaycan arasında hayata geçecek olan Zengezur Koridoru'nun Orta Koridor ülkeleri için önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, Kars-Nahcivan Demiryolu Projesi'nin Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Orta ve Güney Asya'ya bağlayacağını ifade etti.

İstanbul Fuar Merkezi'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ' Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru. Bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Orta Koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu proje özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşıyor. Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars- Nahcivan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Orta ve Güney Asya'ya bağlayacak" dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenelenen '29. Routes World 2023' Açılış Töreni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katımıyla gerçekleşti. Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Tasarım Vakfı Başkanı Mehmet Kalyoncu ve çok sayıda katılımcı katıldı. Törende Mehmet Kalyoncu'da katılımcılara hitap etti. Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşmasının ardından heyet stantları gezdi.

'ZENGEZUR KORİDORU TÜM ORTA KORİDOR ÜLKELERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAĞINA İNANIYORUM"

Bakan Uraloğlu, "Tarihte her zaman önemini sürdürmüş olan Türk Boğazlarının kontrolünü elinde tutan ülke olarak Akdeniz Havzası ve Karadeniz Havzasındaki ülkelerin deniz ulaşımı ve uluslararası ticaret faaliyetleri açısından da anahtar konumdadır. Tüm bunların yanında 4 saatlik uçuş süresiyle, yaklaşık 1,5 milyar insanın yaşadığı ve 10 trilyon dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkeye de ulaşabilmektedir. Konumumuzun getirdiği bu avantajlardan hareketle ulaşım ve iletişim stratejilerimizi küresel ve bölgesel şartlar ışığında yeniden tanımlamak ve bu stratejileri her daim güncel tutmak Türkiye için vazgeçilmezdir. Bu farkındalığa sahip bir ülke olarak, son zamanlarda gündemimize aldığımız çok önemli projeler de mevcut. Örneğin, Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru. Bu bağlantının hayata geçmesinin tüm Orta Koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu proje özellikle Kafkasya'daki normalleşme için de hayati önem taşıyor. Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahcivan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa'yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan, Orta ve Güney Asya'ya bağlayacak. Yine bir diğer önemli projemizde Basra'dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik 'Kalkınma Yolu?. Kalkınma Yolu Projesi, özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi üzerindeki FAW Limanına gelen ham madde ve mallar için bir dağıtım merkezi olarak çok önemli rol oynayacak" dedi.

"HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMAMIZ BULUNAN ÜLKE SAYISINI DA 81'DEN 173'E YÜKSELTTİK"

Bakan Uraloğlu, "Basra Körfezinde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden Marmaray sayesinde hiç bir aktarma yapmadan Avrupa'ya ulaşacak. Üstelik ilerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demiryolu hattımız daha olacak. Kalkınma yolu projesi hiç şüphesiz uluslararası güney-kuzey koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak en iyi, en kısa ve en ekonomik yol olacak. Orta Koridora yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu Projesiyle bölgemiz yeni İpek Yolu'ndaki konumunu daha da güçlendirecektir. Bilindiği gibi ülkemiz, coğrafi bakımdan üç kıtanın ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer almaktadır. Belirttiğim üzere 67 ülkeye, en fazla 4 saat uçuş mesafesinde olmak gibi coğrafi üstünlüğe sahibiz. 2002-2023 yılları arasında 16,7 milyar dolar havacılık yatırımı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu sayede 2002 yılında 2 merkezden 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 57 noktaya gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında 50 ülkeden 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken bugün 130 ülkede 343 noktaya ulaştık. Hava Ulaştırma Anlaşmamız bulunan ülke sayısını da 81'den 173'e yükselttik. 2 gün önce ülkemizi ziyaret eden Komorlar Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Afrika Birliği Başkanı Sayın Azali Türk Hava Yolları'nın mutlaka Komorlar'a uçması gerektiğini sayın Cumhurbaşkanımıza iletmiştir" ifadelerini kullandı.