Türkiye'nin yeni petrol rezervi tüketimin onda birini karşılayacak! İlk fotoğraflar geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu açıklarken, bölgeden ilk fotoğraflar da geldi. Havadan çekilen fotoğraflarda günlük tüketimin onda birini tek başına karşılayacak olan kuyuda çalışmaların başladığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da katıldığı toplu açılış töreninde petrolle ilgili müjdeyi duyurdu. Cudi ve Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasitesine sahip petrol bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuyudan çıkarılan petrolün işlenmek üzere rafinerilere sevk edilmeye başlandığını belirtti.

"GÜNLÜK TÜKETİMİN ONDA BİRİNİ TEK BAŞINA KARŞILAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol rezervinin günlük tüketimin onda birini tek başına karşılayacağını belirterek,"Yerin 2 bin 600 metre derinliğinde bulduğumuz petrolü bölgede açacağımız 100 kuyu ile 100 bin varillik üretim kapasitesine çıkartabileceğiz. İlk kuyudan aldığımız petrolü şimdiden işlenmek üzere rafinerilere sevk etmeye başladık. Günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak bu petrol rezervinin ülkemizin ve milletimizin hayrına olacağından şüphe yok." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT AYBÜKE YALÇIN'IN ADINI VERDİK"

Gabar'daki kuyumuza bölücü örgütün alçakça katlettiği şehit öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ın adını verdik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, Rabbim sevgili habibine komşu eylesin. Aynı bölge daha önce keşfettiğimiz günde 9 bin varil petrol üreten diğer kuyumuza da patlayıcı uzmanı astsubayımız şehit Esma Çevik'in ismini vermiştik.

"KEŞFİMİZİN DEĞERİ MİLYARLARCA DOLARI BULUYOR"

Yeni sahamız şehit Aybüke Yalçın-1 kuyumuzun olduğu alan inşallah ülkemizin tamamında üretilenden daha fazla petrolü tek başına sağlayacak. Böylece şimdilik günlük 180 bin varil petrol üretimi ile ülkemizin enerji bağımsızlığı yolunda yeni bir adım atmış oluyoruz. Artık rezervlerimizin toplam değerini bile konuşmuyoruz. Yoksa Gabar'daki yeni keşfimizin değeri milyarlarca doları buluyor. Karadeniz gazımızın değeri yüzlerce milyar dolarla ifade ediliyor.

"ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI GERÇEK ÖZGÜRLÜĞÜN VAZGEÇİLMEZ ŞARTI"

Tek derdimiz yaptığımız keşiflerin ve yatırımların ülkemizin enerji bağımsızlığına katkısını en üst düzeye çıkarmak. Çünkü tıpkı savunma sanayii gibi enerji bağımsızlığı da ülkelerin ve milletlerin gerçek özgürlüğünün vazgeçilmez şartıdır. Bunun için keşfettiğimiz her enerji kaynağıyla ne kadar iftihar etsek yeridir.

"MEĞER ÜLKEMİZ TOPRAKLARINDAN PETROL ÇIKMIYOR DEĞİLMİŞ"

Aslında bu keşiflerle bölücü terör örgütünün neden ülkemize musallat edildiğini çok daha iyi anlıyoruz. Hani eskiden beri hep düşünürdük ya, ülkemiz sınırlarının hemen karşısında petrol fışkırırken bizim topraklarımızda niye çıkmıyor diye. Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmıyor değilmiş.

"BİZE KURULMADIK TUZAK BIRAKILMIYORMUŞ"

Meğer ülkemiz topraklarından petrol çıkmaması terör örgütü ile uluslararası petrol şirketleriyle elimiz ayağımız bağlanıyormuş. Meğer üzerinde oturduğumuz petrol sahalarından yararlanmamamız için bize oynanmadık oyun, kurulmadık tuzak bırakılmıyormuş. Gabar'daki keşiften sonra bu ülkede birilerinin niçin terörün bitmesini istemediğini çok daha iyi anlıyoruz.

"BİRİLERİNİN İHA, SİHA'LARI NİÇİN HEDEF ALDIĞINI İYİ ANLIYORUZ"

Ortada hiçbir sebep yokken niçin birilerinin terörle mücadelede en önemli gücümüz olan İHA'ları, SİHA'ları ve bunları üreten şirketlerimizi hedef aldığını çok daha iyi anlıyoruz. Ne Atatürk Havalimanı ile ilgili tartışmalar tesadüftür ne İHA ve SİHA'lara dokunmaktan bahsedenler masumdur ne terör örgütü elebaşlarının bunları söyleyenlere aleni destek vermesi sebepsizdir ne de bölücü örgütün uzantılarının il il dolaşıp bay bay Kemal için oy dilenmesi boşuna değildir. Bunların tamamı Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlerin hamlesinden ibarettir."

PETROL KUYULARINDAN İLK FOTOĞRAFLAR GELDİ

Bölgedeki petrol kuyusundan ilk fotoğraflar da geldi. Havadan çekilen fotoğraflar da petrol kuyularında petrol üretiminin başladığı görüldü.

İşte petrol kuyusundan ilk fotoğraflar:



