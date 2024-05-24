TÜBA Gıda, Su Kaybı ve İsrafı Sempozyumu Düzenledi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), gıda ve su kaynaklarının korunması, sürdürülebilir kullanımı ve israfın önlenmesinin yanı sıra gıda ve su kaybının nedenleri ve etkilerinin ortaya konmasına dair strateji geliştirilmesi için "Gıda, Su Kaybı ve İsrafı Sempozyumu" düzenledi.

Akademiden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde bugün gerçekleştirilen etkinlikte, dünyada hızla artan nüfus ile kısıtlı doğal kaynaklar arasındaki dengesizliğin yanında özellikle gıda ve su kaynaklarının yönetiminde ciddi sıkıntılara yol açan önemli sorunlar masaya yatırıldı.

Sempozyumda "Gıda, Su Kaybı ve İsrafı: Genel Bakış, Gıda ve Su Kıtlığının Nedenleri, Etkileri, Kayıp ve İsrafın Azaltılmasında Yenilikçi Çözümler, Gıda Atık ve Yan Ürünlerinin Değerlendirilmesi" başlıkları altında 4 oturum düzenlendi.

Açıklamada sempozyumdaki konuşmasına yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, dengesiz bir ekosistem çarpıklığı içinde, birçok bölgede insanlığın temiz suya erişiminin ortadan kalktığı, suyun değerinin ülkeler arası savaşa neden olacak şekilde arttığı bir dönemde olunduğuna dikkati çekti.

Tüm bunların arkasında üretim, tüketim dengesizliği hırsının yattığına işaret eden Şeker, "Birey, toplum ve ülke olarak paradigma değişikliğine gitmemiz gerekiyor. Bu süreçte geleceğimiz için konu hakkında atılan her adımı desteklemek ve ciddiye almak zorundayız. Suyun hayat olduğu şiarından yola çıkarak, suyla birlikte diğer doğal kaynaklarımızı sürdürülebilirlik politikası içinde, biyoçeşitliliği koruyacak şekilde devridaimi sağlamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şeker, israfa neden olan her adımın ortadan kaldırılması için bilim insanlarının uyarılarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Tüketim çılgınlığının önüne geçmek için topyekun tavrın zorunlu hale geldiğini vurgulayan Şeker, şunları kaydetti:

"Gıda üretiminin, hayvancılıkta yaşanan sorunları sonucunda ekonomik kayıpların yanı sıra, insan sağlığını etkileyen sentetik karışımlı, katkı maddeli birçok tüketim malzemesini doğal gıdayı ikame etme çabasının esiri de oluyoruz. Sağlıklı bir hayat için suya ve gıdaya erişimde fırsat eşitliği için sempozyum sonuçları değerli olacak. Program sonucunda hazırlanacak rapor kamuoyuyla paylaşılacak."