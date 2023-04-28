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Togg'da heyecanlı bekleyiş sona erdi! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek

Ekonomi Haberleri

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da teslimat sürecine geçildi. Togg'dan yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise, "Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da heyecanlı bekleyiş sona eriyor. On binlerce kişi teslimatların ne zaman başlayacağını merak ederken, Togg'dan açıklama geldi.

Togg'da heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek

Togg, hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk Togg T10X'in teslimatlarının yapılmaya başlandığını açıkladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Togg'da heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek

Togg CEO'su Gürcan Karakaş da Twitter hesabından paylaşım yaptı. Togg'un paylaşımını alıntılayan Karakaş, "Yolda geliyor." dedi.

Togg'da heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek

Öte yandan Karakaş araç teslimatlarına ilişkin, "Mayıs ayı içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" diye konuşmuştu.

Togg'da heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek

Togg'da heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek

Togg'da heyecanlı bekleyiş sona erdi! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek

Togg'da heyecanlı bekleyiş sona eriyor! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Ekonomi

TOGG Ekonomi Güncel Haberler

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