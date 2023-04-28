Togg'da heyecanlı bekleyiş sona erdi! Hafta sonu 7 şehirde sahiplerine teslim edilecek

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da teslimat sürecine geçildi. Togg'dan yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş ise, "Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" dedi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da heyecanlı bekleyiş sona eriyor. On binlerce kişi teslimatların ne zaman başlayacağını merak ederken, Togg'dan açıklama geldi.

HAFTA SONU 7 ŞEHİRDE TESLİMAT VAR

Togg, hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk Togg T10X'in teslimatlarının yapılmaya başlandığını açıkladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu hafta sonu Adana, Bursa, Elazığ, Isparta, İstanbul, İzmir ve Kocaeli şehirlerindeki ilk kullanıcılarımızın evlerine akıllı cihazlarını teslim edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

"YOLDA GELİYOR"

Togg CEO'su Gürcan Karakaş da Twitter hesabından paylaşım yaptı. Togg'un paylaşımını alıntılayan Karakaş, "Yolda geliyor." dedi.

"YIL SONUNA KADAR 28 BİN ARACI TESLİM EDECEĞİZ"

Öte yandan Karakaş araç teslimatlarına ilişkin, "Mayıs ayı içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" diye konuşmuştu.