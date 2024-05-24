Ticaret Bakanı: İhracatı artırmak için destekler devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracatı artırmaya yönelik desteklerinin devam edeceğini belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak bütçemizin yüzde 60'ından fazlasını ihracatı artırmak için ihracatçılara kullandırıyoruz." dedi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen HOMETEX Ev Tekstil Fuarı'nda konuşan Bolat, 2024 yılında 257 yurt dışı fuarı destek kapsamına aldıklarını, 958 yurt dışı fuarına da bireysel katılımları desteklediklerini söyledi.

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak bütçelerinin yüzde 60'ından fazlasını ihracatı artırmak için ihracatçılara kullandırdıklarının altını çizdi.

Yurt içindeki 60 uluslararası fuara, HOMETEX tekstil gibi, katılımı desteklediklerinin altını çizen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022'de HOMETEX'e 27 milyon lira destek verdik. Katılımcılar için 2023'te 58,5 milyon lira destek verdik Ticaret Bakanlığı olarak bu sene de inşallah yer kirası ve kurulum masraflarının yüzde 50'sini firma başına 222 bin 500 liraya kadar destekliyoruz. Bu hafta Hazine ve Maliye Bakanımızla kabine toplantısındaydık. Merkez Bankasının günlük ihracat reeskont kredi limitini 3 milyar liraya çıkarma noktasında Merkez Bankası Başkanımızla da istişare ettik. Seçimden önce dolar 40-50 lira olacak diyenler maalesef kendilerine de kötülük yaptılar. Onları dinleyenlere de kötülük yaptılar. Seçimden önce işte ekonomi şöyle bozulacak, şöyle olacak diyenler, maalesef seçim için her şeyi istismar ediyorlar ama en çok da ekonomiyi istismar ediyorlar. Ülkemize, halkımıza, ekonomimize kötülük yapıyorlar.

Bakın seçim geçti. Bütün makro göstergelerde iyileşme var iyi duruma geçiyoruz. Merkez Bankamızın net döviz rezervlerinde büyük bir artış oldu. Aşağı yukarı seçimden bu yana Türkiye'ye on milyarlarca dolarlık kaynak girişi oldu. Yine kredi temerrüt risk priminde ciddi bir düşüş oldu. İnşallah daha da aşağılara gelecek. İhracatımız artmaya, ithalatımızı azaltmaya, dış ticaret açığımızı ve cari işlemler açığımızı azaltmaya devam ediyoruz. Enflasyonda aylık artışta yavaşlama başladı. Yıl sonuna kadar inşallah Merkez Bankasının ortaya koyduğu hedefleri tutturmak için yılın haziran ayından itibaren aylık oranlarda hızlı düşüşleri, yıllık rakamlarda hızlı düşüşleri hep birlikte göreceğiz."

"Tekstil sektörünü asla ihmal etmeyeceğiz"

Ticaret Bakanı Bolat, sanayi sektörü ihracatının önde gelen kalemlerinden olan tekstil sektörünü asla terk etmediklerini ve asla ihmal etmeyeceklerini belirtti. Bolat, "Bunu her vesileyle tekstilcilerimize, konfeksiyoncularımıza, ev tekstilcilerimize katıldığım fuar açılışlarında söyledim. Bugün yine söylüyorum. Biz bu sektörü daha da geliştirme konusunda hükümet olarak Ticaret Bakanlığı olarak elimizden gelen bütün gayretleri yapacağız." dedi.

Avrupa Birliği ithalatının geçen sene yüzde 15 düştüğünün altını çizen Bolat, "Bu yıl da aynı gidiyor ilk 5 ayda. Tekstil ithalatlarında yüzde 25 düşüş var. Orada da çok yüksek enflasyon var. Gittiğimizde konuşuyoruz her şeyin fiyatı 2-2,5 katı oldu diye, oradaki kardeşlerimiz bize anlatıyorlar." diye konuştu.

Bolat, ağır enflasyon şartlarında insanların en birinci olarak geciktirmek istediği talebin giyim olduğunu söyledi. Bunun doğal bir refleks olduğunun, ama kıpırdamalar görüldüğünün altını çizen Bolat, "Avrupa Birliği, önümüzdeki ay bir faiz indirimi başlatabilir ve dış talepteki canlanma ile beraber inşallah siparişler de artmaya başlar." şeklinde konuştu.

Bolat, Türk Eximbank'ın bu sene 50 milyar dolarlık destek vereceğini kaydederek, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak 22 milyar lira ihracat destek bütçesi ayarladık yıl sonuna kadar." açıklamasında bulundu.

Bolat, 2028 ihracat tanıtım ve pazarlama vizyonu kapsamında ev tekstili dahil 41 farklı tanıtım ve pazarlama projesi geliştirdiklerini belirterek, Yeşil Mutabakat'a uyum noktasında tekstil konfeksiyon için ciddi bir meydan okuma, bir sınama dönemi olduğunu söyledi.

Danışmanlık hizmetleri giderleri için 5 yıl süresince toplam 10 milyon liraya kadar bir destek paketinin Ticaret Bakanlığı tarafından sunulduğunu ifade eden Bolat, "Denizli, Bursa, İstanbul, Uşak, Gaziantep, ev tekstilinin merkezi bölgeleri ve artık kümelenmeler orada çok başarılı oldu bu alanda." diye konuştu.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin emekçi iş gücü çok kaliteli ve hızlı teslimat yapabiliyoruz. Satış sonrası hizmetler güzel oluyor. Tedarik zinciri noktasında Kovid-19 döneminde, Rusya-Ukrayna Savaşı döneminde Türk sanayi başarısını bütün dünyaya gösterdi. Bölgesel krizler olduğunda Türk sanayi hiçbir aksama olmadan tedarik ve lojistik anlamında başarısını gösterdi."

"Türkiye'deki HOMETEX fuarının artık dünya çapında bir fuar"

Türkiye'deki HOMETEX fuarının artık dünya çapında bir fuar olduğunu belirten Bolat, "Dünya çapında firmalar buraya katılımcı ve ziyaretçi olarak geliyorlar. Ticaretimize, ihracatımıza katkı yapıyorlar hem burada otel, lokanta, taşıma hizmetleri, alışveriş bu konuda da ülkemizde ciddi döviz bırakıyorlar." dedi.

Bolat, HOMETEX Ev Tekstil Fuarı'nda 44'ü yabancı 600 katılımcı firmanın olmasının, fuarın büyüklüğünü gösterdiğini belirterek, "Aynı şekilde geçen yıl 170 bin ziyaretçi vardı ve çok sayıda yabancı. Bu sene de inşallah o rakamlar aşılacak. Çünkü 2024 yılının başından bu yana katıldığım fuarlarımızda büyük bir ilgi var. Bu da siparişlerin arttığını gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Mal ve hizmet ihracatında her ay artış trendinin devam ettiğini belirten Bolat, "Bir yıl öncesinin aynı ayının rakamlarının üzerine çıkıyoruz ve rekorlar kırıyoruz." şeklinde konuştu.

Bolat, şunları kaydetti:

"3 Haziran tarihinde mayıs ayı dış ticaret rakamlarını açıkladığımızda çok güzel haberleri sizlerle paylaşacağız. Dış ticaret açığımızı ve cari işlemler açığımızı kapama noktasında sevindirici haberleri paylaşacağız. Ticaret Bakanlığı olarak amacımız, iç ticareti artırmak, dış ticareti artırmak, ihracatımızı artırmak, dış ticaret açığımızı kapamaya çalışmak. İhracat sadece bir ihracat demek değil, ihracat, üretim anlamına geliyor, daha fazla üretim. Daha fazla üretim için, daha fazla yatırım, daha fazla istihdam, daha fazla döviz geliri kazanmak ve ülke ekonomisinin istikrarlı hale gelmesi ve ihracata dayalı olarak daha fazla büyümesi anlamına geliyor.

O nedenle Cumhurbaşkanı'mız iktidara geldiği 2002 yılı sonundan bu yana kendisi başta olmak üzere bütün müteşebbisleri, ihracatçıları yanına alarak dünyayı karış karış dolaştı. Hala da bunu yapıyor. Artık Türk havlusu, Türk bornozu, Türk ev tekstili bir dünya markası. Türk kumaşı, TOGG, Türk SİHA'ları, Türk seramik ürünleri ve makine ürünlerimiz gibi. Avrupa'da artık Türk beyaz eşyası bir numara. Türk ürünleri birinci sırada. 20-30 yıl önce Türk lokumu, Türk hamamı, Türk kahvesi, Türk fındığı vardı. Bakın nereden, nereye? Daha fazla katma değer, daha fazla büyüme, daha fazla güçlenme ve gelişme. Rakamlara da yansıyor."

Bolat, Türkiye'nin 2002 yılında 230 milyar dolarlık milli geliri olduğunun şu anda ise bu rakamın 1 trilyon 118 milyar dolara yükseldiğinin altını çizdi.

Mal ihracatının 255,5 milyar dolar olduğunu kaydeden Bolat, "İnşallah sene sonunda 267 milyar dolar için çok büyük çaba sarf ediyoruz ve son 7 ayda da inşallah buna ulaşmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Türk turizminin de dünyada 4. olduğunu kaydeden Bolat, "Türk müteahhitlik hizmetleri dünyada ikinci. Bu başarılar arkadaşlar kendiliğinden olmadı, kolay olmadı." açıklamasında bulundu.