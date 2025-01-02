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THY uçaklarında 'tahtakurusu' iddiası

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Türk Hava Yolları, bazı basın organlarında yer alan uçaklarda tahtakurusu bulunduğu iddialarına karşı hızlı önlemler aldığını açıkladı. Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçakların düzenli olarak ilaçlandığını ve yolcu güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında tahtakurusu olduğu iddialarını gündeme getirdi. Koltuklarda, battaniyelerde ve baş üstü dolaplarında tahtakurusu bulunduğu ve havayolu şirketinin bu duruma müdahale etmediği öne sürüldü.

"UÇUŞ GÖREVLİSİ ALDIRIŞ ETMEDİ"

"Yolcular, Türk Hava Yolları uçuşlarında istenmeyen misafirlerle karşılaştıklarını belirtiyor" başlıklı haberde, mart ayında Johannesburg'dan İstanbul'a uçan bir yolcunun şikayetlerine yer verildi. Habere göre, 5 Ekim'de İstanbul'dan San Francisco'ya giden Matthew Myers, uçakta koltuklardan ve tavandan tahtakurusu düştüğünü gördüğünü söyledi. Böceklerin bir yolcunun kucağına düştüğünü belirten Myers, "Birçok yolcu, böcekleri gördükten sonra koltuklarını değiştirmek istedi" dedi.

THY'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu haberin ardından konuya ilişkin bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, uçaklarda görülebilecek her türlü haşereye karşı gerekli tedbirleri süratle aldıklarını açıkladı.THY'nin, bu tip vakalara karşı güvenlik ve konfor noktasında en yüksek standarda olan bağlılığını titizlikle sürdürdüğünü vurgulayan Üstün, uçakların düzenli olarak ilaçlandığına dikkati çekti.

"UÇAKLARIMIZI DERHAL TÜM GEREKLİ TETKİKLERDEN GEÇİRİYORUZ"

Üstün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Tahtakurusu vakaları, zaman zaman uçaklar da dahil olmak üzere kamuya açık alanlarda karşılaşılan genel bir sorun. Bu bağlamda edindiğimiz tüm geri bildirimleri ciddiyetle ele alıyor ve dikkatle inceliyoruz. Bu gibi vakalarda etkilenen uçaklarımızı derhal tüm gerekli tetkiklerden geçiriyoruz. Bunun yanı sıra genel rutinimizde uçaklarımız düzenli olarak temizlenmekte ve her uçuş öncesinde detaylı şekilde dezenfekte edilmektedir. Böcek ilaçlama konusunda en etkili ve güvenli prosedürlerin uygulanmasını sağlamak için uçak üreticileriyle yakın temasta çalışmaya devam ediyoruz. THY, yolcularının güvenlik ve konforunu her zaman öncelikli tutmakta ve bununla ilgili her aksiyonu itinayla almaktadır."

THY uçaklarında 'tahtakurusu' iddiası
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMusa Caliskanoglu:

Tahta kurusu olayı Diğer hava yolu şirketlerinin provakatif saldırısı olabilir

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Haber YorumlarıMustafa Tukat:

Baktılar Türk Hava yolları uçak sektörünü ele geçirdi, attılar böyle bir yalan! Her hava yolları ile uçtum Amerika Avrupa arası, açık ara en iyisi Tür Havayolları !

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