TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Karadeniz Bölgesi'nde İncelemelerde Bulunuyor

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırmak için kurulan TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Karadeniz Bölgesi'nde problemlerin çözülmesi için incelemelerde bulunarak sektör temsilcileriyle bir araya geliyor.

Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 17 Ekim tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu, balıkçılık ve su ürünleri ile ilgili faaliyetleri yerinde incelemek, sektör temsilcileri ile istişarelerde bulunmak ve yaşanan sorunları tespit etmek amacıyla Karadeniz Bölgesi'nde incelemelerde bulunuyor. İlk olarak Kastamonu ve sırasıyla Sinop, Samsun ilinde çalışmalarını gerçekleştiren komisyon, Ordu Altınordu ilçesi Kumbaşı Su Ürünleri Kooperatifi'nde balıkçılar ile bir araya geldi. AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in başkanlığını yaptığı ve toplam 21 milletvekilinden oluşan komisyon, uzmanlarla birlikte, liman başkanı ve balıkçıların taleplerini dinledi, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün problemleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.

"Bu zamana kadar olan ve bundan sonraki süreç için yol haritası çizmek istiyoruz"

Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, programda yaptığı konuşmada, "Karadeniz Bölgesi'nde 4 günlük bir program kapsamında Kastamonu ilinden başladığımız çalışmalarımıza Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon şeklinde devam ediyoruz. İllerimizde sektör temsilcilerimiz, küçük ve büyük ölçekli avcılarımız, paydaşlar, üreticiler gibi tüm temsilcilerimiz ile bir araya geliyoruz. Komisyonumuzda, burada istişare yaparak hazırladığımız raporları bu zamana kadar olan ve bundan sonraki süreç için yol haritası çizmek istiyoruz. Bu çalışmalarımız çerçevesinde sadece sektör temsilcileri ile değil, işin akademik tarafını da görüşüyoruz. Burada ifade edilecek olan tüm hususlar Meclis'te tutanak altına alınıp, Meclis tutanaklarına giriyor. Dolayısı ile hem bugünün, hem de geçmişten bu zamana kadar sürecin fotoğrafı da yazılı olarak çekilmiş oluyor" diye konuştu.

"Türkiye'de kişi başı balık tüketimi 6-7 kilogram, bunu arttırmak istiyoruz"

Su ürünlerinin önemine değinen ve Türkiye'deki kişi başı yıllık balık tüketimini arttırmak için çabaladıklarını kaydeden Karayel, "Su ürünleri sektörü istihdamı, ortaya koyduğu katma değer, ihracat büyüklüğü, ortaya çıkarttığı vergi gelirleri itibariyle son derece önemli. Öbür tarafta gıda güvenliği açısından da son derece önemli. Su ürünleri çok zengin ve çok önemli aynı zamanda da ekonomik bir protein kaynağı. Sağlıklı nesiller için de tüketilmesi son derece önemli. Bilindiği üzere Türkiye 'de kişi başına düşen yıllık balık tüketimi 6-7 kilogram kadar. Dolayısıyla bunun arttırılması için çabalar da yine bu raporlarda yer alacak. Toplantımızda balıkçı barınakları ve limanlar gibi genel hususlar da yer alacak" ifadelerine yer verdi.

Toplantıda sektör temsilcilerinin talep ve önerileri de dinlendi. - ORDU