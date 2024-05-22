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Samsun'da Organik Tarım Yapan Çiftçilerin Üretimi

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Samsun'da 2 bin 252 çiftçi, 50 bin 457 dekar alanda yılda toplam 73 bin 774 ton organik ürün üretiyor. Ayrıca çiftçilere 1 milyar 528,6 milyon TL destek sağlanmıştır.

Samsun'da organik tarımla uğraşan 2 bin 252 çiftçi, 50 bin 457 dekar alanda yılda toplam 73 bin 774 ton organik ürün üretiyor.

Karadeniz'in verimli ovalarına sahip Samsun'da 379 bin 814 hektar alan işlenen tarım arazisi bulunuyor. Bu arazilerin 161 bin 408 hektar alanı sulanabilir arazi, 240 bin 746'sı etüt edilen arazi ve 49 bin 387 hektar alanı da sulamaya açılan saha olarak dikkat çekiyor. İl genelinde ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısı ise 74 bin 243 kişi.

2 bin 252 çiftçi organik tarım yapıyor

İl genelinde 2 bin 252 çiftçi organik tarım işiyle uğraşıyor. Bunlardan 32'si 539 dekar alanda doğal toplama, bin 988'i 37 bin dekar alanda sebze ve çiçek (66,3 ton üretim), 121'i de 11,8 binde dekar alanda tarla bitkileri (7,3 bin ton üretim) üretiyor. 2 bin 252 çiftçi 50 bin 457 dekar alanda yılda toplam 73 bin 774 ton organik ürün elde ediyor.

Çiftçilere 1 milyar 528,6 milyon TL destek yapıldı

2024 yılının Mart ayına kadar son 3 yılda çiftçilere hayvancılık, alan bazlı, fark ödemesi, KKYDP ve diğer tarımsal amaçlı destekler olmak üzere toplam 1 milyar 528,6 milyon TL destek sağlandı. Tarımsal desteklemeler 2024 yılında da devam ediyor.

Büyükbaş hayvan varlığında 12'nci, manda varlığında 1'inci sırada

Manda sayısı bakımından Türkiye'de 1. sırada yer alan Samsun, Türkiye'deki büyükbaş hayvan sayısı bakımından ise 12. sırada yer alıyor. İl genelinde 325 bin 539 sığır, 20 bin 9 adet manda olmak üzere toplam 345 bin 548 büyükbaş hayvan bulunuyor. Ayrıca Samsun'da 225 bin 704 adet koyun, 24 bin 798 adet de keçi olmak üzere toplam 250 bin 502 adet küçükbaş hayvan bulunuyor.

Kanatlı hayvan varlığı bakımından da oldukça zengin olan Samsun'da TÜİK'ten alınan son resmi verilere göre 1 milyon 813 bin et tavuğu, 1 milyon 799 bin yumurta tavuğu, 9 bin 397 hindi, 31 bin kaz, 22 bin ördek-beç tavuğu olmak üzere toplam 3 milyon 675 binden fazla kanatlı hayvan bulunuyor. Ayrıca Samsun'daki kovan adeti 97 bin 448, bal üretimi de yıllık 999 ton olarak dikkat çekiyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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