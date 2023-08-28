Samsun'da Okul Servis Ücretlerine Yüzde 60 Zam Talebi

Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, bu yıl okul servis ücretlerine en az yüzde 60 zam yapmak için teklif ilettiklerini ve cevap beklediklerini söyledi. Binay, yeni tarifenin en geç 6 Eylül gibi belli olacağını ifade etti.

Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, bu yıl okul servis ücretlerine en az yüzde 60 zam yapmak için teklif ilettiklerini ve cevap beklediklerini söyledi.

11 Eylül Pazartesi günü 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlayacak. Birçok ilde okul servis ücretleri belli olurken, Samsun'da ise henüz yeni tarife çıkmadı. Eski tarifeye yüzde 60 zam yapmak istediklerini belirten Başkan Hüseyin Binay, tekliflerinin Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden gelecek cevapla netlik kazanacağını ve en geç 6 Eylül gibi de yeni tarifenin belli olacağını ifade etti.

"En kısa mesafe servis ücreti 850 TL'den başlasın istiyoruz"

Servis ücretlerine yüzde 60 zam istediklerini vurgulayan Hüseyin Binay, "Geçen yıl en kısa mesafede öğrencileri 565 TL'den taşıyorduk. O zamandan bu zaman birçok kalemde maliyetlerimiz oldukça arttı. Özellikle yakıt giderleri ve bakım ücretleri zamlandı. Yeni tarifeyi açıklayan diğer illere baktığınızda yüzde 80'lere varan zam oranları var. Biz halkımıza çok da yük olmamak için yüzde 60'lık zam talebimizi belediyeye ilettik. 5 ya da 6 Eylül gibi yeni tarifenin çıkacağını umuyoruz. Mevcut şartlarda en kısa mesafe yolcu taşıma servis ücretinin 850 TL olmasını istiyoruz" dedi.

Binay ayrıca geçen yıl Samsun'da en kısa mesafenin taşıma ücretinin 565 TL, en uzun mesafenin ise 2 bin TL olduğunu, bu yıl da açıklanacak tarifede en kısa mesafenin 850 TL'den başlayıp, uzaklığa göre ücretin 3 bin TL'ye kadar çıkabileceğini sözlerine ekledi. - SAMSUN