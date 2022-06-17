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New York borsası karışık seyirle kapandı

AA - Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 azalışla 29.888,78 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artarak 3.674,45 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,43 kazançla 10.798,35 puana çıktı.

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi sonrası ekonominin resesyona sürükleneceğine dair endişeler devam ederken endeksler, haftanın son işlem gününde karışık seyir izledi.

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün katıldığı bir konferansta, Fed'in fiyat istikrarı hedefine olan güçlü bağlılığının dolara duyulan yaygın güvene katkıda bulunduğunu, enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye odaklandıklarını ifade etti.

Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari haziran toplantısında 75 baz puanlık faiz artışını desteklediğini, temmuz toplantısında da destekleyebileceğini belirtti. Kashkari, temmuz toplantısından sonra 50 baz puanlık faiz artırımlarına devam etmenin ihtiyatlı bir strateji olabileceğini kaydetti.

Kansas City Fed Başkanı Esther George ise enflasyonun anlamlı bir yavaşlama belirtisi göstermediğini belirtti. Haziran ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına karşı oy kullanan George, "75 baz puanlık faiz artırımına karşı çıktım çünkü bunun bilanço küçülmesinin başlamasıyla eş zamanlı olarak politika belirsizliğine katkıda bulunduğunu düşündüm." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Fed tarafından ABD Kongresi'ne sunulan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nda, bankanın fiyat istikrarını sağlama taahhüdünün "koşulsuz" olduğu vurgulandı.

Tahvil piyasasında ise oynaklık sürerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,23 seviyesine geriledi.

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AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Merkez Bankası New York Fed Ekonomi Haberler

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