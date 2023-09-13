Nevşehirli Yatırımcı AB Standartlarına Uygun Kesimevi Kurarak İstihdam Sağlıyor

Nevşehirli bir yatırımcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından sağlanan destekle Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun bir kesimevi kurarak bölgede istihdam sağlıyor. Yatırımcı, hayvan refahı, hayvan sağlığı, gıda hijyeni ve tüketici güvenliği gibi konulara önem vererek bu tesisi kurma kararı aldığını belirtti.

Nevşehirli yatırımcı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygun kurduğu kesimevi ile bölgede istihdam sağlıyor.

Anadolu Ajansının (AA) kırsal kalkınma destekleriyle hayata geçirilen yatırımların ele alındığı ve eylülde tamamlanması planlanan "Kırsalı Geliştiren Destekler" başlıklı dosya haberinin ikinci bölümünde, AA muhabirleri TKDK destekleriyle dede mesleği kasaplığı geliştirerek kesimevi kuran Kavdır Et Ticaret Limited Şirketi sahibi Kemal Kavdır ile görüştü.

Dedesinin 50 yıl önce kasaplık yaptığını, çocukluğundan beri sektörde olduğunu anlatan Kavdır, 1990'dan sonra aile şirketi olarak işlerini büyüttüklerini söyledi.

Kavdır, bölgenin turizmle gelişmeye başlamasının ardından, TKDK'den destek alarak Nevşehir'de AB standartlarına uygun mezbaha açtıklarını belirterek, "AB mevzuatında istedikleri standartları araştırıp, inceledikten sonra öncelikli konu hayvan refahı, hayvan sağlığı, gıda hijyeni ve tüketicilere güzel şartlarda ürünün sağlanması için bu tesisi yapma kararı aldık. Bu tesis günlük 30 büyükbaş ve 50 küçükbaş kesim kapasiteli. Tesisimizde daha hijyenik ortamlarda kesim oluyor, hayvan daha stressiz ortamda kesiliyor. Bu et kalitesinin daha iyi olmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bulundukları bölgeye hizmet sunduklarını dile getiren Kavdır, 1700 metrekare kapalı alanı olan tesisi 2020'de yaklaşık 9 milyon liraya kurduklarını aktardı. Kavdır, "Yüzde 50 destek aldık. KDV muafiyetimiz var. Burası istihdama da katkı sağlıyor. Sistem tam oturduğunda 25 kişiye istihdam sağlayacak. Tesis, ayrıca civardaki köylerde hayvancılık yapan insanların pazara ulaşımı ve hayvanını daha iyi pazarlayabilmesi konusunda da yardımcı oluyor." diye konuştu.