Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği Sürdürülebilirlik Eylem Planını Açıkladı

Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliği tarafından hazırlanan sürdürülebilirlik eylem planı açıkladı.

İstanbul, Akdeniz, Ege ve Orta Anadolu mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatçı birliklerinin oluşturduğu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinin hayata geçirdiği eylem planı, 123 veri üzerinden gerçekleştirilen anket çalışmasının yanı sıra arama konferansları, firma görüşmeleri ve odak grup toplantılarından elde edilen çıktılarla hazırlandı.

Plan; "ham madde, girdi ve tedarikçiler", "üretim süreci", "sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi", "üretimde döngüsellik ve geri kazanım", "genel yönetim, eğitim ve insan kaynakları", "standardizasyon ve sertifikasyon uygulamaları", "satış pazarlama, müşteri ilişkileri ve satış sonrası hizmetler" ile "dijitalleşme" olmak üzere 8 alanda uygulanacak.

Teknolojik ilerleme ve iklim değişikliğinin etkileri ve bu konudaki farkındalığın artmasıyla yeni gelişmeler baz alınarak, eylem planının belirli aralıklarla güncellenmesi hedefleniyor.

Eylem planının tanıtımı için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde basın toplantısı düzenlendi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, toplantıda, eylem planlarını üç yıl önce açıkladıklarını belirterek, "Şimdiye kadar 20 sektör eylem planını açıkladı. Özellikle Türkiye'yi diğer ülkelerden farklı bir noktada geleceğe hazırlamada AB Yeşil Mutabakatı konusunda 2026'dan sonra başlayacak Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasıyla (SKDM) ilgili çalışmaları yapmak zorundayız." dedi.

Her 6 ayda bir sektörü buluşturarak neler yapıldığına bakılması gerektiğinin altını çizen Gültepe, sürdürülebilirlik ve yeşil mutabakat konularına değindi.

Üretim yaparken "dünyayı koruyarak üretme mottosuyla" hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Gültepe, gelecek dönemde iklimlendirme sanayi ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörlerinin de eylem planlarını kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.

"Döngüsel ekonomiye geçiş artık kaçınılmaz bir hal almıştır"

TİM Başkanvekili ve Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Güleç de artık hiçbir ülkenin, sektörün, kurumun ve kuruluşun yeşil dönüşüm ile dijital dönüşümü kapsayan sürdürülebilirlik çalışmalarının dışında kalamayacağının altını çizdi.

Güleç, "Döngüsel ekonomiye geçiş artık kaçınılmaz bir hal almıştır. Bu model üzerinde uzlaşı sağlandığını ve karbon-nötr bir ekonomik büyüme stratejisine geçiş için AB merkezli dönüşüm stratejilerinin uygulamaya başlandığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın, Türkiye'nin en önemli ihracat pazarı olduğunu ve ihracatın yüzde 90'dan fazlasını imalat sanayisi ürünlerinin oluşturduğunu anımsatan Güleç, imalat sanayisinde sera gazı salımının yüksek olduğunu ve bunun düzeltilmemesi halinde ileride pazarı korumakta sorun yaşanabileceğini anlattı.

Tanıtılan eylem planının BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile Ticaret Bakanlığı ve TİM tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik Eylem Planlarının referans alınarak oluşturulduğunu dile getiren Güleç, belirlenen 8 başlıkla sektördeki dönüşüme yol gösterici olmak istediklerini söyledi.

"Dayanıklılık ve uzun ömürlülüğe öncelik veren tasarımların benimsenmesi" çağrısı

Ahmet Güleç, mobilya sektöründe geri kazanılmış ahşap, bambu ve diğer yenilenebilir malzemelerin kullanımının, sürdürülebilir üretimin ayırt edici özelliği haline geldiğini kaydederek, şirketlerin dayanıklılık ve uzun ömürlülüğe öncelik veren tasarımlar benimseyerek mobilya atıklarının azalmasına katkıda bulunduklarını anlattı.

Güleç, şirketlerin geri dönüştürülmüş kağıt, sürdürülebilir kağıt hamuru tedariki ve enerji tasarruflu üretim uygulamalarını tercih etmelerinin döngüsel ekonomi anlayışının benimsenmesini sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil de eylem planının sunumunu gerçekleştirdi.???????

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