MediaMarkt, The Hammers Awards'ta Dört Ödül Kazandı

Avrupa'nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, başarılı projelerin ödüllendirildiği The Hammers Awards'ta bir altın, üç bronz ödül aldı.

"Deneyim Şampiyonluğu" vizyonuyla yola çıkan ve tüketici ve çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik projelere imza atan MediaMarkt, The Hammers Awards'ta biri altın ve üçü bronz olmak üzere toplam dört ödül aldı. MediaMarkt, "House of AI" projesiyle "Üretken Yapay Zekayı En iyi Kullanan Ekip" kategorisinde altın ödül alırken, "Yeni Nesil Teknolojileri En İyi Kullanan Ekip" kategorisinde de bronz ödül kazandı. Marka ayrıca "Teknolojinin Uzmanları" projesiyle "En İyi İşveren Markası Ekibi- İç İletişim" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü. "Signed By MediaMarkt" sosyal sorumluluk projesi ise markaya "Etkileşimde Fark Oluşturanlar" kategorisinde bronz ödül getirdi.

Yapılan açıklamaya göre marka, alışveriş deneyimini zenginleştirmek, hızlandırmak ve kişiselleştirmek amacıyla yapay zeka gibi yeni teknolojileri tüketicilerin kullanımına sunuyor. Markaya altın ödül getiren "House of AI" projesi kapsamındaki Anne AI, Yeni Yıl Hediye AI ve Sevgililer Günü Hediye AI gibi GPT-4 destekli hediye bulucular, online alışveriş deneyimini iyileştiriyor.

Markaya "En İyi İşveren Markası Ekibi- İç İletişim" kategorisinde ödül getiren çalışan deneyimi alanındaki "Teknolojinin Uzmanları" programı ise, teknoloji bilgisi ve satış becerileriyle öne çıkan MediaMarkt çalışanlarının bu alanlardaki yetkinliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Marka, çalışan ve alışveriş deneyimine ek olarak toplumsal etki oluşturmayı amaçlayan sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. MediaMarkt'ın oyun dünyasına yönelik hayata geçirdiği "Signed By MediaMarkt", markaya The Hammers'ta ödül getiren bir diğer proje oldu. Proje kapsamında marka, Steam platformunda açtığı bir hesapla kadınların oyun dünyasında karşılaşabildiği zorbalıklara dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçladı. Bu kapsamda Signed By MediaMarkt projesine dahil olan popüler Steam yayıncıları, takipçileriyle birlikte yayınlarında kadınlara karşı ayrımcı söylemlerde bulunmayacaklarına dair söz vererek imzalarını paylaştı. - İSTANBUL