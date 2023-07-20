Lübnan'da Banka Baskını: Mudi Hesaplarındaki 30 Bin Dolar Çekildi

Lübnan'da devlet tarafından dondurulan mevduat hesaplarına sahip olan iki mudi, başkent Beyrut'ta bir bankaya baskın düzenleyerek hesaplarındaki yaklaşık 30 bin doları çekti. Son bir haftada ülkede gerçekleşen üçüncü banka baskını olan olayda, mudi Salim Hatum ve Eşraf Salha'nın bankadaki hesaplarından toplamda 28,600 dolar çektikleri belirtildi. Lübnan'daki ekonomik kriz nedeniyle bankalar, döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla dolar mevduat hesaplarını dondurma yoluna gitmişti.

Lübnan'da devlet tarafından mevduat hesabı dondurulan iki mudi, başkent Beyrut'ta bankaya baskın düzenleyip hesaplarındaki yaklaşık 30 bin doları çekti.

Mudilerin Haykırışı Derneğinin Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre Salim Hatum ve Eşraf Salha adlı 2 mudi Beyrut'un Sin el-Fil bölgesindeki özel bir bankanın şubesini bastı.

Açıklamada, Hatum ve Salha'nın sırasıyla bankadaki hesabından 5 bin 400 dolar ve 23 bin 200 dolar çektikleri kaydedildi.

Söz konusu kişilerin bankaya nasıl baskın düzenlediğine dair ise detay verilmedi.

Lübnan'da son bir haftada ülkenin çeşitli bölgelerinde 3 mudi banka baskını düzenlemişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan'da Ekim 2019'da başlayan gösteriler, hükümetin istifası, Beyrut'taki liman patlaması ve Kovid-19 salgını gibi olaylar ülke ekonomisini derinden etkiledi.

Hükümet, yaklaşık 3,5 yıldır devam eden ekonomik kriz ortamında döviz rezervlerinin erimesinin önüne geçebilmek için bankalardaki dolar mevduat hesaplarını dondurma yoluna gitti.

Ülkede 2019'da 1 ABD doları 1500 Lübnan lirasından işlem görürken, art arda yaşanan gelişmelerle eş zamanlı olarak yerel para birimindeki değer kaybı da arttı.

Krizin başladığı 2019'dan bu yana Lübnan lirası yüzde 98'den fazla değer kaybetti.

Ocak 2022'de 1 ABD doları 20 bin Lübnan lirası iken şu an karaborsa ve döviz ofislerinde 91 bin lira seviyesinden işlem görüyor.