Kurbanlıkların çoğu satıldı, besicilerin yüzü güldü

DİYARBAKIR Diyarbakır'da Kurban Bayramı nedeniyle satışa çıkarılan kurbanlıkların çoğu satılırken, kentte bazı noktalarda kurulan sıkı pazarlıkların devam ettiği satış yerlerinde besicilerin yüzleri gülüyor.

Kurban Bayramı'na aylar öncesinden hazırlanan besiciler, bu sene ellerindeki kurbanlıkları satarak yüzleri gülmeye başladı. Kentte binlerce kurbanlığın satışa çıkarılmasıyla kimi üretici elindeki hayvanların hepsini bayramın 3'üncü gününde satarken kimisi yarısını satıp kalanları satmaya devam ediyor. 40 yıldır Diyarbakır'da besicilik yaptığını dile getiren Nusrettin Okçu, elindeki kurbanlıkların hepsini sattığını söyledi. Bu yıl satışa çıkardığı 120 kurbanlığın hepsini bayramın 3'üncü gününde sattığını ifade eden Okçu, "24 saat boyunca hayvancılıkla uğraşıyorum. Her Kurban Bayramı'nda çok şükür işimizi eksiksiz tamamlıyoruz. Bu sene de 120 tane kurbanlık getirdim, hepsini sattım. Kendi kurbanlıklarımı sattıktan sonra diğer arkadaşlarımın da kurbanlıklarını almak istiyorum. Ama fiyatta bir türlü anlaşamıyoruz. Rızkımızı Allah veriyor. Helal alın teri döküldü mü Allah bir kapı açıyor" dedi. Kurban Bayramı için 170 hayvanını pazarda bulundurduğunu belirten Nurettin Kaya, sadece 70 hayvan satabildiğini dile getirdi.

Kaya, elinde kalan hayvanları bayramdan sonra Canlı Hayvan Borsası'nda satışa çıkaracağını belirterek, şunları kaydetti: "Yıllardır hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu sene benim kurbanlıklarım elimde kaldı. Kimilerinin kurbanlık hayvanları satılırken kimisinin satılmadı. Getirdiğimin yarısından fazlası duruyor. 170 tane kurbanlık getirdim, 70'ini satarken, 100'ü duruyor. Elimizde kalan hayvanları bayramdan sonra Canlı Hayvan Borsası'na götürüp orada satışa çıkaracağız. Elindeki hayvanları bitirenler iyi kar etti."