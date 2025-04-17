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Konut fiyatının en çok arttığı iller belli oldu

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Türkiye genelinde konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği iller belli oldu. Buna göre Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'ta konut artış hızı yüzde 46,7 oranında artarken, 3 büyükşehir arasında liderliği Ankara aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32,3 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 4,2 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 oranında artarak 174,0 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul, Ankara ve İzmir'in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,5, 1,9 ve 3,8 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 30,7, 38,6 ve 32,5 oranlarında artış gösterdi.

İŞTE EN YÜKSEK ARTIŞIN OLDUĞU İLLER

Konut fiyatının en çok arttığı iller belli oldu

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Konut fiyatının en çok arttığı iller belli oldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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