Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Genel Kurulu Bulgaristan'da gerçekleşti

Bulgaristan-Sofya'da gerçekleştirilen KEİPA Genel Kurulu'na katılan Eskişehir Milletvekili ve Eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile Uluslararası Ayder Enerji Forumu yöneticileri Hakan Gültekin ve Mustafa Efe Topaloğlu, hem Gazze için sunulan ortak bildiri teklifinin ayrıntılarını hem de Türkiye'nin enerji vizyonuna yön verecek Ayder Enerji Forumu hazırlıklarını anlattı. Delegelerin oyladığı Filistin çağrısı ve uluslararası katılım beklenen enerji zirvesi, toplantının öne çıkan başlıkları oldu.

"ATEŞKES ANLAŞMASINDAKİ YÜKÜMLÜLÜKLER EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLMELİ"

Genel kurul ile ilgili bilgiler veren Eskişehir Milletvekili ve Eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Her altı ayda bir genel kurul yapıyoruz. Bulgaristan Sofya'nın parlamentosunun ev sahipliğinde yaptık. Çalışma komitelerinde yapay zekanın sosyal, teknik, hukuki, etik yönlerini araştırmasına yönelik vermiş olduğumuz önergeler doğrultusunda çalışma raporu hazırlanmış. O raporları da burada genel kurulda sunduk ve değerlendirdik. Ardından da oylandık. Tabii bir diğer husus da sadece ifade ettiğiniz gibi biz bu genel kurula Türkiye olarak ortak bildiri teklifiyle geldik. Ortak bildirimizin konusu özellikle Gazze'de yaşayan son gelişmeler. Malum ekim ayında sayın cumhurbaşkanımızın da öncülük ettiği Katar, Mısır, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın öncülük ettiği bir ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Özünde ateşkes anlaşmasında ortaya kalan ölçülerin, kriterlerin ve yükümlülüklerin tüm taraflarca eksiksiz yerine getirilmesi lazım ama maalesef ateşkesten bu tarafa İsrail hükümeti hala orada insanları, masum insanları, sivilleri, yaşlıları, çocukları öldürmeye devam ediyor. Sivil yardımların o bölgeye ulaşmasına engel olmaya devam ediyor. Bunun altını çizdik." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İN BAĞIMSIZ BİR DEVLET OLARAK TANINMASI YÖNÜNDE ÇAĞRIMIZ OLDU"

Filistin'in ayrı bağımsız bir devlet olarak tanınması yönünde bir çağrıda bulunduklarını ifade eden Dönmez, "Oylamaya sekiz ülke katıldı. Bunlardan 5'i Filistin teklifimize olumlu yönde oy verdi. İki çekimser, bir de muhalefet vardı, yani karşıt bir oy. Yunanistan karşı oy kullandı. Ardından da Yunanistan'ın anlamsız bir itirazı oldu. Ermenistan da bizim teklifimizi destekledi. Fakat orada başkan heyetinden, uluslararası sekretaryan, yapılan itirazları değerlendirdi ve dedi ki oylama geçerlidir. 5 oyla kabul edilmiştir. Dolayısıyla ortak bildiri olarak biz bunu kamuoyuyla paylaşacağız. Ben şunu ifade edeyim aslında Batı toplumunda hükümetlerle halkları arasında bu konuda çatışma çıkıyor. Ben geçen hafta İspanya'daydım. Herkes evinin balkonuna camına Filistin bayrağı asmış. Bunların Filistinlilerle etnik bir bağı yok. Dini bir bağı yok. Baktığınızda coğrafya olarak da yani. Buna rağmen. Tamamen insani değerler üzerinden mazlum Filistin halkıyla dayanıştırıcı gösterilmek için evinde, iş yerinde, sokakta demokratik protesto haklarını sonuna kadar kullanıyor. Nitekim bu hadiselerin başladığı tarihten bu yana kadar geçen sürece baktığımızda ilk başta toplum da halkta ne olduğunu anlıyor. İsrail Hükümeti'nin sivillere yönelik katliamı, vicdan sahibi her insanın bu olay karşılığında sesini yükseltmeye çalışıyor." dedi.

"AYDER, ULUSLARARASI AKTÖRLERDEN DESTEK ALMALI"

Ayder'in de özellikle uluslararası aktörlerden, organizasyonlardan destek almaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Dönmez, "Biz de KEİPA olarak zaman zaman bu birliktelikleri yapıyoruz. Bu açıdan bu gelen teklifi KEİPA Genel Sekreterimizle ve KEİPA'da da diğer üyelerle de görüştüğümüzde onlar da son derece olumlu yaklaştı. Nitekim geçen sene de orada KEİPA'dan gelen hem özel sektör hem milletvekillerinin katılımıyla gayet başarılı bir organizasyon yapılmıştır ve inşallah ikincisi olacak. Ayder sadece Türkiye'de adını andığımız bir yer olmaktan çıkacak. Bu yılki konumuz enerji, geçen yıl ulaştırma konusunu işlemiştik." ifadelerini kullandı.

"ENERJİ FORUMUNU 14-15-16-17 OCAK'TA AYDER'DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Uluslararası Ayder Enerji Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin ve Uluslararası Ayder Enerji Forumu Organizasyon Başkanı Mustafa Efe Topaloğlu ise, "Bu yıl forumu enerji başlığıyla gerçekleştireceğiz. Dünyanın birçok yerinden bu konuda söz sahibi olan akademisyenler burada olacak, bakanlar burada olacak, milletvekili komisyon başkanı burada olacak. 4-15-16-17 Ocak'ta Ayder ve Çamlıhemşin'de gerçekleştireceğimiz enerji forumuna herkesi bekliyoruz." dedi.