Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Seben Ayrımı- Nallıhan-Beypazarı yolunun 37-38. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kayseri- Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerinde (Bahçecik mevkisi) heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Elazığ- Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale- Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.