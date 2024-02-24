Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu, Seben Ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yol, Kayseri-Pınarbaşı yol, Zonguldak-Devrek-Mengen yol, Osmaniye-Gaziantep yol, Tokat-Sivas yol, Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yol, Burdur-Isparta yol, Çanakkale-Balıkesir yol ve Refahiye-İliç yolunda çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
Seben Ayrımı- Nallıhan-Beypazarı yolunun 37-38. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kayseri- Pınarbaşı yolunun 72-74. kilometrelerinde (Bahçecik mevkisi) heyelan nedeniyle Pınarbaşı istikameti trafiğe kapandı. Bu bölgede ulaşım Kayseri istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 9-10. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Osmaniye- Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde orta refüj ve tretuvar çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Elazığ- Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun 51-53. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Burdur-Isparta yolunun 9-14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım iki yönlü sağlanıyor.
Çanakkale- Balıkesir yolunun 22-33. kilometrelerinde üstyapı ve sanat yapıları çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sürdürülüyor.
Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.