Kamuya binlerce personel alımı yapılacak

27 kamu kurumunun personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre kamuya 13 bin 208 personel alımı yapılacak. Aralarında 7 bakanlığın da yer aldığı kamu kurumlarına subay, mühendis, uzman erbaş, itfaiye eri, uzman yardımcısı ve bilişim personeli gibi çeşitli pozisyonlarda memur alımı yapılacak.

13.208 PERSONEL 27 KAMU KURUMUNDA İSTİHDAM EDİLECEK

Memur olmak isteyen adaylar için 27 kamu kurumu personel alımı ilanlarını duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanlarda kamuya 13 bin 208 işçi ve memur alımı yapılacağı görüldü. Buna göre 7 Bakanlık, 10 belediye, İstanbul Üniversitesi, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, BDDK, YTB, TÜİK, SSB ve KOSGEB olmak üzere 27 kamu kurumu 13.208 adet personel alımı yapacak.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 15 PERSONEL ALACAK

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü; 1 yazılım proje yöneticisi; 1 proje koordinatörü; 9 yazılım geliştirme uzmanı (.net); 1 veri tabanı yöneticisi; 1 iş analisti; 2 sistem uzmanı olmak üzere toplamda 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 2 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 16 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

TÜİK 14 YENİ UZMAN YARDIMCISI DAHA İSTİHDAM EDECEK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 14 uzman yardımcısı istihdam edecek. Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar merkez teşkilatında görevlendirilecek. Üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun ve gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını, e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki "Sınavlarım/Mülakatlarım" menüsünden de ulaşabilecek. 9 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 İŞÇİ VE 1 ESKİ HÜKÜMLÜ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3 eski hükümlü ve 4 engelli olmak üzere toplamda 3 işçi alımı yapacak. 14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 18 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Bakanlık ayrıca 1 eski hükümlü işçi daha alacak. 15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

BDDK 45 YENİ ÇALIŞMA ARKADAŞI ARIYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden mezun 10 memur, 10 mühendis, 1 grafiker, 1 sekreter, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilişim Güvenliği Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, İnternet ve Ağ Teknolojileri, Web Tasarımı ve Kodlama bölümlerinden mezun 5 tekniker, Bilişim Teknolojileri alanı kapsamında yer alan dallardan (Ağ İşletmenliği ve Siber Güvenlik, Yazılım Geliştirme, Bilgisayar Teknik Servisi, Veri Tabanı Programcılığı veya Web Programcılığı), Elektrik Elektronik Teknolojisi alanı kapsamında yer alan Elektronik, Görüntü ve Ses Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme, Haberleşme Sistemleri veya Büro Makinaları Teknik Servisi dallarının birinden lise mezunu 5 teknisyen, B sınıfı ehliyetine en az 5 yıldır sahip olan lise veya ön lisans mezunu 5 şoför olmak üzere toplamda 45 idari personel alacak. 10 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

MSB 69 ASKERİ PERSONEL ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB); Kimya, Fizik, Eğitim Bilimleri, İstatistik, Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Yapı, Coğrafya, Lojistik, Uluslararası İlişkiler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bulgarca, İbranice, Ukraynaca, Urduca, Çince, Romence, İspanyolca, Arapça, Fransızca, İngilizce, Almanca, Yunanca, Tarih, Kütüphane, Beden Eğitimi (Kürek, Atletizm, Kicks Bocks), Bilgisayar, İnşaat, Harita, Endüstri, Mekatronik, Elektronik branşlarından öğretmen sınıfı için 69 askeri personel alacak. 2 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 9690 UZMAN ERBAŞ ALACAK

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında olmak üzere 9 bin 690 sözleşmeli uzman erbaş alınacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, temini yapılacak sözleşmeli uzman erbaş branşları, temin şartları ve diğer detaylar https://vatandas.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr internet sitelerinde yayımlanacak olan, "2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzunda yer alıyor. 7 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 21 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

YTB 4 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK



Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Stratejik yönetim ve planlama, iç kontrol ve raporlama, bilgi yönetim sistemleri veya istatistik, veri analizi alanlarında en az 2 yıl çalışma tecrübesine sahip ve YDS'de düzenlenen yabancı dillerden en az birine sahip 1 alan uzmanı ve ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Avusturya, Avustralya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç ülkelerinden herhangi birinde ortaöğretim, lisans veya lisansüstü öğrenimini tamamlamış olmak ve ilgili ülkede vatandaşlarımıza yönelik faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde faaliyet göstermiş veya yukarıda sayılan ülkelerden herhangi birinde yaşayan vatandaşlarımızla ilgili olarak yurt içi veya yurt dışında faaliyet gösteren uluslararası kuruluş, STK, kamu kurumu, üniversite veya basın kuruluşlarında Başkanlığın çalışma alanları dâhilinde en az 1 yıl çalışma tecrübesine sahip olan İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca, Fince, İsveççe, Norveççe dillerinden birini bilen 3 alan uzmanı alacağını duyurdu. 16 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

MEB 100 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI YAPACAK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın müfettiş ihtiyacını karşılamak üzere sınavla 100 Bakanlık müfettiş yardımcısı alımı yapacak. 14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 15 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı; Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı, Kıdemli DevOps Uzmanı, Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Önyüz Geliştirme Uzmanı, Kıdemli Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı, Ağ Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı (.NET), Yazılım Geliştirme Uzmanı (JAVA, Sistem Uzmanı, Test Otomasyon Uzmanı, Ürün Yönetimi ve İş Analizi Uzmanı pozisyonları için toplamda 15 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 17 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 175 SANATÇI ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü 175 sözleşmeli sanatçı alacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısındaki ilana göre, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde görev yapmak üzere, solist sanatçı, sanatçı, sahne üstü ve sahne gerisinde görev yapmak üzere branş ve sayıda sözleşmeli 166 personel alınacak. Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Devlet Opera ve Balesi müdürlüklerinde söz konusu kanun kapsamında solist sanatçı ve sanatçı pozisyonu için alınacak 9 yabancı uyruklu sözleşmeli personel ile toplam 175 kişi istihdam edilecek. 15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI 7 PERSONEL ALACAK

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) 1 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Ağ ve Güvenlik Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği Uzmanı, 1 İş Uzmanı olmak üzere toplamda 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 14 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 28 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA 23 BİLİŞİM PERSONELİ

İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 23 sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Alım yapılacak pozisyonlar şu şekilde: 1 Çözüm Mimarı, 1 Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı, 2 Kıdemli Sistem Uzmanı, 2 Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı, 1 Kıdemli Network Uzmanı, 1 Proje Yöneticisi, IP Santral Network Uzmanı, 2 Kıdemli .Net Yazılım Geliştirme Uzmanı, 1 Yapay Zeka Geliştirme Uzmanı, 1 Öğrenme Yönetim Sistemi Uzmanı, 2 Sistem Uzmanı, 1 Network Video Konferans Uzmanı, 1 Bilgi Güvenliği (BGYS) Uzmanı, 3 Test Analiz Uzmanı ve 2 İş Zekası Uzmanı. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde İçişleri Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecek. 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 29 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 2390 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesine merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 2 bin 390 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Adaylar, başvurularını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirebilecekler. 15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

ADALET BAKANLIĞI 300 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ALACAK

Adalet Bakanlığı, Resmi Gazete'de yer alan ilana göre alım için yazılı sınav 7 Aralık'ta ÖSYM'nin Ankara'daki 2 ayrı sınav merkezinde yapılacak, sınav süresi 105 dakika olacak. Adaylarda, Türk vatandaşı ve 35 yaşını doldurmamış olmak, hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya adalet meslek eğitimi ön lisans bölümlerinden mezun olma şartları aranacak. Ayrıca icra katipleri arasından naklen atamayla alınacak 100 icra müdürü ve yardımcısını belirlemek adına yapılacak Görevde Yükselme Suretiyle İcra Müdür ve İcra Müdür Yardımcılarını Seçme Sınavı da 8 Aralık'ta gerçekleştirilecek. 24 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 30 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

KOSGEB 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 6 yazılım, analiz ve tasarım uzmanı ile 1 bilgi güvenliği uzmanı olmak üzere toplamda 7 sözleşmeli bilişim personeli alacak. 15 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU 8 UZMAN YARDIMCISI ALACAK



Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığında Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 9. dereceli kadroda görev yapmak üzere toplam 8 adet Yükseköğretim Kalite Kurulu Uzman Yardımcısı alınacak. 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 20 PERSONEL ALACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 5 inşaat mühendisi, 1 orman mühendisi, 1 şehir bölge plancısı, 3 sıhhi tesisatçı, 2 inşaat teknisyeni, 2 elektrik teknisyeni, 2 marangoz, 1 boyacı, 1 kaynakçı, 1 sesçi, 1 bahçıvan olmak üzere toplamda 20 adet personel alımı yapacak. 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 4 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

MUCUR BELEDİYESİ 1 MEMUR VE 1 İTFAİYE ERİ ALIMI YAPACAK

Kırşehir ili Mucur Belediye Başkanlığı bünyesine 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni (VHKİ) alınacak. 29 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek. Belediye bünyesine herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan en az C sınıfı sürücü belgesine sahip ve KPSSP94 puan türünden en az 65 alan 1 itfaiye eri alınacak. 20 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

BOZKÖY BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Niğde ili Bozköy Belediye Başkanlığı harita, harita kadastro, harita ve maden ölçme, harita teknikerliği, harita ve kadastro ön lisans programlarının birinden mezun ve B sınıf ehliyeti olan 1 tekniker alacağını duyurdu. 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

PÜTÜRGE BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Malatya ili Pütürge Belediye Başkanlığı 1 adet veri hazırlama ve kontrol işletmeni alacağını duyurdu. 21 Ekim 2024 tarihinde başlayan başvurular 25 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

HACIABDULLAH BELEDİYESİ 2 MEMUR ALIMI YAPACAK

Niğde ili Hacıabdullah Belediye Başkanlığı bünyesine 1 zabıta memuru ve lise ve dengi okuldan mezun 1 memur alınacak. 4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 5 PERSONEL ALACAK

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı; Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde istihdam etmek üzere bir veya birden çok yabancı dile ileri düzeyde hâkim ve seyahat engeli olmayan 3 uzman, 1 hukuk müşaviri olarak görevlendirilecek uzman ve 1 destek personeli alacağını duyurdu. 4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 12 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

SAVUR BELEDİYESİ 1 PERSONEL ALACAK

Mardin ili Savur Belediye Başkanlığı bünyesine, lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Türkçe Öğretmenliği veya Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 1 eğitmen alacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 14 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

BİGA BELEDİYESİ 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI YAPACAK

Çanakkale ili Biga Belediye Başkanlığı bünyesine mühendis pozisyonu için 2 sözleşmeli personel alımı yapılacak. 11 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

HINIS BELEDİYESİ BİR PERSONEL ALACAK

Erzurum ili Hınıs Belediye Başkanlığına 1 adet inşaat mühendisliği bölümü mezunu mühendis alınacak. 12 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

REYHANLI BELEDİYESİ 1 PERSONEL ALACAK

Hatay ili Reyhanlı Belediye Başkanlığı bünyesine 1 veteriner hekim alacak. 4 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 15 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

GELİBOLU BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Çanakkale ili Gelibolu Belediye Başkanlığı bünyesine İnşaat Teknolojisi, İnşaat, İnşaat Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip 2 tekniker alacak. 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 20 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 300 İTFAİYE ERİ ALACAK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, İtfaiyecilik ve Sivil Savunma, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden mezun ve en az C sınıfı sürücü belgesine sahip 300 itfaiye eri alacak. 18 Kasım 2024 tarihinde başlayan başvurular 22 Kasım 2024 tarihinde sona erecek.