Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Erdoğan, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE AİLE DESTEK PROGRAMI'NI YIL SONUNA KADAR UZATIYORUZ"

Erdoğan, Türkiye Aile Destek Programı'na ilişkin konuşarak, "Biliyorsunuz 2022 yılında çok önemli bir program başlattık. Türkiye Aile Destek programıyla ihtiyaç sahibi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize nakdi destek ulaştırdık. 2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Vakıflar Genel müdürlüğümüz aracılığıyla son 22 yılda yaklaşık 6 bin vakıf kültür varlığının restorasyonunu veya onarımını tamamladık. Reddi miras yapmadan 2000 yılı aşan köklü tarihimizin hiçbir dönemine sırtımızı dönmeden, hem içeride hem dışarıda ulaşabildiğimiz her yerde maziden atiye sağlam köprüler kurduk. Bunun en son örneği Yıldız Sarayı. Cumhurbaşkanlığı milli saraylar başkanlığımızın yürüttüğü 6 yıllık titiz bir çalışmanın neticesinde Yıldız Sarayı'nı tekrar ihya ettik. Osmanlı'nın en sancılı yıllarına tanıklık eden ancak bir dönem kumarhane olarak kullanılan bu önemli mirasın kapılarını 19 Temmuz'da onun sahibi olan aziz milletimize açtık. Şimdiye kadar 100 bin insanımızın ziyaret ettiği Yıldız Sarayı'nı özellikle gençlerimizin gezip görmesini tavsiye ediyorum. Bakımsızlık kurbanı olan Edirne Sarayı'yla ilgili restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu güzide eseri de kısa sürede ülkemize kazandıracağız.

"İŞ DÜNYAMIZA DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yeni yatırımlar için Türkiye'nin sahip olduğu avantajları daha da güçlendireceğiz. Önümüzdeki dönemde iyi çalışılmış, Türkiye ekonomisine katkı yapacak yeni paketlerle iş dünyamıza destek vermeyi sürdüreceğiz. HİT 30 programıyla vergi teşvikleri ve hibe desteklerinden oluşan toplam 30 milyar dolarlık kaynağı yüksek teknoloji yatırımlarına yönlendireceğiz. HİT 30 programının sektörde farklı bir heyecan oluşturduğunu görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle buradan iş dünyamıza şu çağrıyı yapmak arzusundayım, hükümetimiz üretenin çalışanın istihdam sağlığının daima yanındadır.

Değerli basın mensupları bölgemiz gerçekten sancılı günler yaşamaktadır. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş iki buçuk yılını doldurdu. Savaşın kısa vadede sona erme ihtimali henüz ufukta görünmüyor.

"AMERİKA BAŞTA OLMAK ÜZERE BATILI AKTÖRLER, BİR AVUÇ FANATİK SİYONİSTİN ESİRİ OLMUŞ DURUMDA"

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 10 ayını geride bıraktı. Hamas siyasi büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesi ile Gazze krizinde yeni bir sınırda aşıldı. Netanyahu hükümetinin hukuk tanımaz, saldırgan tavrı Bölgemizi kötü senaryolarla karşı karşıya bırakıyor. Amerika başta olmak üzere batılı aktörler ne yazık ki İsrail'in ve bir avuç fanatik siyonistin esiri olmuş durumda. Ateşkes görüşmelerinden umutları yeşertecek bir sonuç çıkmadı. Gözünü kan bürümüş soykırım şebekesi ne yaparsa yapsın Türkiye'nin ve Türk milletinin Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyecektir.

Türkiye, varlık, yokluk mücadelesi verdiği bu zor günlerinde Filistin'in yanındadır, tüm imkanlarıyla Filistinli kardeşlerine sahip çıkmaktadır. Son 10 ayda 40 bin masumun hayatına mal olan bu barbarlığın bir an önce sona ermesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Güçlü Türkiye inşallah bölgemizde barışın teminatı olacaktır. Tarih boyunca mazlumların sığınağı olan ülkemiz kimsesizlerin kimsesi olma vasfını koruyacaktır. Meclis hukuk heyetimiz, 7 Ağustos'ta Lahey'de davaya müdahillik dilekçemizi Adalet Divanına teslim edecektir.

"TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK TEMMUZ AYI İHRACATINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Aziz milletim bu anlayışla Türkiye 100 yılının inşası için gece gündüz koşturuyoruz. Yakın çevremizdeki tüm sıkıntılara rağmen ekonomide hedeflerimizle uyumlu şekilde yolumuzda ilerliyoruz. Geçen hafta açıklanan veriler doğru yolda olduğumuzu teyit etmiştir. İhracatta tarihimizin en yüksek Temmuz ayı rakamına ulaştık. 2024 Temmuz ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artış kaydederek 22 milyar 512 milyon dolar oldu. Tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracatını gerçekleştirdik.

TURİZMDE YAŞANAN GELİŞMELER

Doğu ve Güneydoğu illerimizin üzerinden terörün gölgesi kalktıkça buralar turizmden de hak ettiği yeri almaya başladı. Ulaştırma yatırımlarımızla ülkemizin 81 vilayeti 782 bin kilometrekarenin her bir karışı yerli ve yabancı misafirlerimizin ziyaretine açıldı. Bir zamanlar bacasız sanayi denilen turizm bizim dönemimizde Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri haline geldi. Turizm sektörümüze yaptığımız yatırımların karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2024 yılının ilk 6 ayına ait turizm rakamları bu gerçeği bir kez daha ortaya koymuştur. 2024'ün ilk 6 ayında turizmde gurur verici bir başarıya imza attık. Bu dönemde ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 26 milyon 137.000'e ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla rekor kırdı. Ayrıca geçen yıl ilk 6 ayda 93 dolar olan kişi başı gecelik harcama tutarı, bu sene 98 dolara çıkmış oldu. Yıl sonunda bu meblağın 103 dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlara bağlı olarak turizm gelirlerimiz de artmaktadır.

"ENFLASYONDA BAŞLAYAN DÜŞÜŞ SÜRECİ TEMMUZDA BİRAZ DAHA BELİRGİNLEŞTİ"

Haziran itibarıyla enflasyonda başlayan düşüş süreci Temmuz'da biraz daha belirginleşti. Önümüzdeki aylarda bu eğilim hızlanarak devam edecek Onlar konuşmayı meydanlarda atıp tutmayı çok sever, ama iş verilen sözleri tutmaya gelince ara ki bulasın. SGK'ya olan birikmiş borçlarını dahi ödemeyen dahası absürt bahanelerle bu borçtan kaçmanın yollarını arayan bir zihniyetten ne memlekete ne de şehirlerimize hiçbir fayda gelmez. Vatandaşlarımdan muhalefetin karamsar kötümser moral bozmayı amaçlayan açıklamalara itibar etmemelerini 22 yıllık tarihi başarılarla dolu hükümetimize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum."