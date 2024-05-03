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Japonya Havayolları 2023 mali yılında net karını artırdı

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Japonya Havayolları (JAL), 2023 mali yılında net karını 2,8 kat artırarak 95,5 milyar yene yükseltti. Satış gelirleri de salgın öncesi rakamları aşarak yüzde 20,1 artış gösterdi.

Japonya Havayolları (JAL) 2023 mali yılı kapsamlı net karını 2,8 kat artışla 95,5 milyar yene (623 milyon dolar) yükseltti.

Hava yolu firmasından yapılan açıklamaya göre JAL, 2023 mali yılı bilançoları ile mevcut mali yıla yönelik güncel beklentilerini duyurdu.

Buna göre firma, Nisan 2023-Mart 2024'ü kapsayan mali yıl net karını, önceki mali yıla kıyasla 2,8 kat artırarak 95,5 milyar yene yükseltti.

Söz konusu dönemde satış gelirleri yüzde 20,1 artışla 1,65 trilyon yene (10,7 milyar dolar) yükseldi.

Hem net kar hem de satış gelirlerinin, salgın öncesi kabul edilen 2019 yılı rakamlarını ilk kez aştığına dikkat çekildi.

JAL, Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı kapsamlı beklentilerini de güncelledi.

Buna göre satış gelirleri yüzde 16,8 artışla 1,93 trilyon yen (12,6 milyar dolar) ; net kar yüzde 4,7 artışla 100 milyar yen (652 milyon dolar) olarak bekleniyor.

Yendeki değer kaybının etkisi

JAL Baş Mali Direktörü Saito Yuji, açıklamasında, "Geçen yıl, gelen turistler de dahil olmak üzere talepteki toparlanma beklediğimizden çok daha güçlü oldu." dedi.

Saito, Japon yeninin döviz karşısında değer kaybını sürdürmesinin, iç turizmde büyümeye katkı sunduğunu ancak uçak ve yakıt maliyetlerine olumsuz etkide bulunduğunu vurguladı.

Değer kaybeden Japon yeninin "daha yüksek yakıt maliyetlerine ve uçak fiyatlarına yol açtığını" kaydeden Saito, "Bir yıllık etki sınırlı olsa da işimizi yapısal olarak etkiliyor." dedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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