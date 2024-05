Halkbank 86. yaşını kutluyor

Bugün 86. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Halkbank, 2,4 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğü ve 2 trilyon lirayı aşan toplam kredileriyle milli ekonomiye sağladığı güçlü desteği sürdürüyor.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, köklü bankacılık deneyimi ve sağlam finansal altyapısıyla Halkbank 86'ncı yaşını kutluyor.

Banka, 2,4 trilyon liraya ulaşan aktif büyüklüğü ve 2 trilyon lirayı aşan toplam kredileriyle milli ekonomiye sağladığı güçlü desteği sürdürüyor.

Esnaf, sanatkar ve küçük meslek sahiplerine uygun koşullarda kaynak sağlamak amacıyla 23 Mayıs 1938'de "Halkbank ve Halk Sandıkları Kanunu" ile faaliyetlerine başlayan Halkbank, Mart 2024 itibarıyla 2,4 trilyon lira aktif büyüklüğüyle sektörün en değerli markaları arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla faaliyetlerine başlayan Halkbank'ın kurulduğundan bu yana üretim ve istihdama dayalı ekonomik kalkınmaya destek verdiğini belirtti.

Arslan, bankanın, 1938'de Ankara'da iki katlı kiralık bir binada çıktığı yolculuğunu bugün, 27 bini aşan çalışanı, 1205 hizmet birimi ve güçlü finansal göstergeleri ile sürdürürken, Türkiye'de yerlileşme ve millileşme konusunu odağına alarak faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, büyük Halkbank ailesi olarak başarılarla dolu 86 yılı geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını vurguladı.

"KOBİ kredileri alanındaki sektör liderliğimizi sürdürüyoruz"

Osman Arslan, Halkbank ailesi olarak, KOBİ, esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine destek olmaya çalışan bir banka olduklarını ifade etti.

Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı'nda yer alan üretime, istihdama, dijital ve yeşil dönüşüme güçlü katkı sunacak her projenin ve girişimcinin yanında olmayı sürdürdüklerini aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"Bu stratejimizin sonucu olarak ticari kredilerimizin içindeki yatırım kredileri payı yüzde 20'ye, ticari krediler içindeki lira kredi payı ise yüzde 72'ye ulaşmıştır. Ayrıca, Bankamız altyapı ve yatırım projelerine destek vererek ülkemizin sanayi ve yapısal dönüşümüne katkıda bulunmuştur. Bununla birlikte, girişimcilerimizin, KOBİ'lerimizin, esnaf ve sanatkarlarımızın, ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkınmasında stratejik bir öneme sahip olduğu bilinciyle tüm olanaklarımızı onları desteklemek için seferber ediyoruz. 1,2 trilyon liraya ulaşan ticari nitelikli kredilerimizin yüzde 56'sını ekonomimizin itici gücü olan KOBİ'lerimize tahsis ettik. KOBİ kredileri alanındaki sektör liderliğimizi sürdürüyoruz."

Arslan, bankanın, kuruluş harcında alın teri olan esnafa yönelik desteğini artırarak sürdürdüğünü belirterek, esnaf ve sanatkarı önceleyen kredi plasman politika ve uygun koşullardaki kredi paketleriyle 2002 yılından bu yana 4 milyon 200 bin esnafa, 498 milyar lira kredi kullandırdıklarını bildirdi.

"Girişimcilerin daima yanındayız"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, Halkbank'ın ağırlığı kadın ve genç girişimcilerden oluşan girişimcilik ekosistemine sağladığı katkılara değinerek, "Girişimcilik ekosistemimizin yetişmiş insan gücüyle dünyaya açılmayı sürdüreceğini ve katma değeri yüksek ürün ve hizmetler geliştiren markalarla yükselişine devam edeceğini düşünmekteyiz. Banka olarak destek verdiğimiz genç ve kadın girişimci sayımız bugün 383 bine, kullandırdığımız kredi tutarı ise 91 milyar liraya ulaştı. Bankamız girişimcilik ekosistemine olan desteğine bundan sonra da devam edecektir." görüşlerini kaydetti.

Halkbank'ın, dünyanın içinden geçtiği dijital dönüşümde yerini alarak, dijital çağın değer üreten bankası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Arslan, bu alanda gerçekleştirdikleri çalışmaları ve hedefleri şöyle sıraladı:

"Ülkemizde giyilebilir temassız ödeme alanında büyük bir yeniliğe imza attık. Temassız alışverişler için son teknoloji ile tasarlamış olduğumuz TROY altyapılı Paraf RingPay, ülkemizin giyilebilir ilk temassız ödeme aracı olarak bankacılık ekosisteminde bir değer oluşturdu. Yerli ödeme sistemimiz TROY'un kullanım alanını ve yaygınlığını artıracağız. Ayrıca, ülkemizde ödeme sistemlerinin çok hızlı gelişmesi ve ihtiyaçların giderek artması nedeniyle, 2022 Haziran'da lisansını alarak, bağlı ortaklığımız haline getirdiğimiz Platform AŞ aracılığıyla müşterilerimize dijital cüzdan, elektronik para, elektronik yazarkasa ve POS gibi ürünleri sunarak ürün gamımızı daha da genişleteceğiz.

Bununla birlikte, kalkınma hamlesinin başarıya ulaşmasında finansal okuryazarlığın çok önemli olduğuna inanıyor ve çocuk bankacılığına da özel önem veriyoruz. Çocuklarımız için ilk kez bankacılıkla tanışacakları, finansal okuryazarlığı öğrenecekleri, tasarruf bilincini aşılayan Çocuk Bankacılığı Uygulaması'nı hayata geçirdik. Sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri kullanılarak oluşturulan dijital bir dünyada yerimizi aldık. Metaverse evreninde açtığımız etkinlik merkezi de bu alanda bir ilk olma özelliği taşıyor. Tüm bu yenilikçi stratejilerimiz doğrultusunda dijital kanallardaki aktif müşteri sayımız 7 milyona yaklaştı."

Net sıfır taahhüdü veren ilk Türk Bankası

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Halkbank'ın Türk bankacılık sektöründe ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kuran ve belgelendiren ilk banka olduğunu hatırlattı.

Arslan, "Hem doğrudan faaliyetlerimiz hem de portföyümüzden kaynaklı emisyonlar için 2050 yılına kadar net sıfır taahhüdü veren ilk Türk bankasıyız. 2019'da yürürlüğe giren 'Sıfır Atık Yönetmeliği'ne tam uyum sağladık. Bankacılık sektöründe öncü bir adım atarak sadece genel müdürlük binalarımız değil, 81 ilimizdeki hizmet birilerimiz de 'Sıfır Atık' belgesi aldı. Yürürlüğe koyduğumuz sürdürülebilir kredi ürünleri ile yatırımların sadece ekonomik değil, aynı zamanda çevresel, sosyal ve toplumsal katkı sağlayacak şekilde değişmesine aracı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Lirası tasarrufun arttırılması ve sermaye piyasalarının gelişiminin banka stratejisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Müşterilerimizin TL cinsinden tasarruf etmesini teşvik etmek amacıyla, bağlı ortaklığımız olan Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ kanalı ile firmalarımızı halka arza yönlendirerek, son 3 yılda 17 adet firmamızın toplam 14,5 milyar liralık halka arzına aracılık ettik. Bununla beraber, 135 adedi Sukuk ihracı olmak üzere toplam 352 adet borçlanma aracı ve kira sertifikası ihracı ile son 3 yılda toplam 140 milyar lira ihraç büyüklüğüne ulaştık. Böylelikle hem Türk Lirası cinsinden yatırımları destekledik hem de sermaye piyasalarımızın gelişmesine katkı sağladık."

"Uluslararası alanda önemli başarılara imza atıyoruz"

Osman Arslan, milli ekonomiye verdikleri desteğin uluslararası arenada da takdir edilmesinden gurur duyduklarını vurgulayarak, "Uluslararası alanda kazandığımız önemli başarıları sürdürüyoruz. The Globee Awards'un 2023 yılı The Globee Leadership Awards, The Globee Business Awards ve The Globee for Women In Business ödül programlarında 21 altın, 5 gümüş ve 4 bronz ödüle layık görülerek başarılı şirketler arasına adımızı yazdırdık. The Stieve International Business Awards ödül programında üst üste 3 yıl 'Yılın Bankası' ve 'Yılın Finans Kurumu' kategorilerinde ödül alarak dünyanın en iyileri arasındaki yerimizi pekiştirmiş olduk. Türkiye Yüzyılı hedefleriyle örtüşen yeni bankacılık ekosisteminin öncüsü olmak için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Halkbank olarak önceliğimiz, 86 yıldır ülkemiz ve insanlarımız." ifadesini kullanan Arslan, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar ülkemize katkı sağlamak için bilim, teknoloji, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat gibi pek çok farklı alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaları halkın Bankası olmanın gereği olarak, bundan sonra da sürdüreceğiz. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planı doğrultusunda önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji yatırımlarına, enerji verimliliği uygulamalarına, dijital teknolojilere, döngüsel ekonomiye ve yeşil dönüşüme odaklanacağız. Yenilikçi iş modelleriyle dünyamızın ve ülkemizin geleceği için farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Köklü birikimimizden, halkımızın bize duyduğu güvenden, Bankamızı ülkemizin en değerli markalarından biri haline getiren çalışanlarımızdan aldığımız güçle, ülkemiz çıkarlarını gözeterek müreffeh ve büyüyen Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz."