Türkiye'de dün günlük bazda 753 bin 300 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 760 bin 691 megavatsaat oldu.

Türkiye'de dün günlük bazda 753 bin 300 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 760 bin 691 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim Aş'nin verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 549 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 60 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 753 bin 300 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 760 bin 691 megavatsaat olarak kayda geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,6 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 17,1 ile linyit ve yüzde 16 ile rüzgar santralleri izledi.

Öte yandan, dün 5 bin 404 megavatsaat elektrik ihracatı,12 bin 794 megavatsaat elektrik ithalatı yapıldı.