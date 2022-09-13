Edirne haberleri... Edirne Ticaret Borsası

Edirne Ticaret Borsası'nda buğdayın kilogramı en yüksek 6,471 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 6,226 6,471 Ayçiçeği Kg 10,945 12,637 Arpa Kg 6,020 6,020 Süpürge teli Kg 24,000 24,000

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