Dünya gündemine yön veren İstanbul Ekonomi Zirvesi 8 Aralık'ta Çırağan Sarayı'nda açılışını yaptı

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin ilk günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Sayın Firuz B. Bağlıkaya ve İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Sayın Abdullah Değer'in açılış konuşmalarıyla "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" temasıyla 8 Aralık tarihinde 7. kez Çırağan Sarayı'nda başladı.

İki gün sürecek ve ana sponsorluğunu Koluman Otomotiv'in üstlendiği zirve, "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" ana temasıyla 1500 kişinin katılımıyla 7. kez Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

ERSİN TATAR AÇILIŞ KONUŞMASIYLA BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Çok sayıda ülkeden iş insanlarının, akademisyenlerin, bürokratların, politikacıların ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen zirvenin açılış konuşmasını yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar : "Türkiye yüzyılı, akıllı şehirlerin yüzyılı olacak!" açıklamasıyla büyük alkış topladı.

K.K.T.C. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kıbrıs'ın potansiyelini birleştirmeye hazır olduklarını belirterek, gelecek nesillere refah dolu bir Türkiye ve Kıbrıs bırakma kararlılıklarını vurguladı. Tatar, eşitlik, adalet ve doğal kaynakların adil kullanımına vurgu yaparak, bu unsurların bölgedeki istikrarın anahtarı olduğunu ifade etti. Tatar, pandemi sürecinde yaşanan zorluklara rağmen krizi etkili bir şekilde yönettiklerini ve sürdürülebilirlik adına önemli dersler çıkardıklarını belirtti. Ayrıca, bölgedeki potansiyelin 5 milyar dolar olduğunu söyleyerek, bu potansiyeli gerçekleştirmek için herkesin elini taşın altına koymaya hazır olduklarını dile getirdi.

CEVDET YILMAZ: SÜRDÜRDÜĞÜMÜZ POLİTİKALARLA OLUMLU ÇIKTILARI GÖRMEYE BAŞLADIK

En büyük ekonomi buluşması olan İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılış konuşmacılarından T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, konuşmasına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm zirve katılımcılarına en kalbi selamlarını ve başarı dileklerini ileterek başladı.

Sayın Yılmaz: "Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 2,5 yılın en düşük seviyesindedir. Tarihin en yüksek aylık ihracat rakamı olan 23 milyar 11 milyon dolara kasım ayında ulaşılmıştır. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 1 Aralık itibarıyla 140,1 milyar dolar ile tarihi rekor seviyesine yükselmiştir. Mali disiplinin sağlanması, para politikası ve yapısal dönüşüm araçlarıyla ilerlediğimiz bu süreçte olumlu çıktıları görmeye başladık.

2023 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin göstergeler, ekonomik büyümenin devam ettiğine işaret etmektedir. İşsizlik oranımız 8,9 ile tek haneli seviyededir. Ekonomimiz büyürken, enflasyonla mücadeleden de vazgeçmiyoruz. Uyguladığımız para ve maliye politikalarıyla OVP'de yıl sonu hedefimizle uyumlu bir şekilde enflasyondaki aylık bazdaki düşüşler devam etmektedir. Merkez Bankası'nın brüt rezervleri 1 Aralık itibarıyla 140,1 milyar dolar ile tarihi rekor seviyesine yükselmiştir. Yıllık bazda belirgin düşüşü ise 2024 ortalarından sonra görmeyi bekliyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDEN DURMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Bir taraftan ekonomisiyle, üretimiyle ülkemizi güçlendirme yönünde gayret gösterirken, bir taraftan da deprem bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırmak için Cumhurbaşkanımız liderliğinde durmadan çalışıyoruz. On İkinci Kalkınma Planı'nda afet yönetimi, kentsel dönüşüm, şehirleşme, konut, çevrenin korunması, kentsel altyapı, bölgesel gelişme ve kırsal kalkınma alanlarında birçok politika ve tedbire yer verdik. Şehirlerimizi deprem başta olmak üzere afetlere karşı daha hızlı bir şekilde dirençli hâle getirmek yönünde düzenlemeler yaptık.

Kentsel dönüşüm çalışmalarını çok daha hızlı ve etkin şekilde yürütmek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu. İnsanlarımızı ve şehirlerimizi tehdit eden deprem gerçeğine karşı kapsayıcı bir hukuki altyapı sunan Kentsel Dönüşüm Kanunu geçtiğimiz ay başında Meclisimizden onay aldı ve yürürlüğe girdi.

Yılmaz, Türkiye Yüzyıl'ına yakışır sağlam, güvenli, iklim dostu ve akıllı şehir teknolojileriyle donatılmış geleceğin şehirlerini inşa etmeye kararlıyız.'' diyerek sözlerine nokta koydu.

"TÜRKİYE DOĞRU POLİTİKALARLA ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİ"

Daha iyi bir dünyayı mümkün kılmak amacıyla düzenlenen İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılış konuşmasını yapan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya:

Dünyada 300 yılda olacak değişimin son 30 yılda yaşandığını ifade eden Bağlıkaya, tüm yaşam tarzının ve iş yapış şekillerinin yeniden gözden geçirilmesinin zaruri hale geldiğini vurguladı. "Bundan sonraki süreçte rekabet eskide kalanlar ile yenilikleri fırsat bilenler arasında olacak. Değişime ayak uydurup fırsatları işlerine yansıtanlar ile bunları göremeyenler arasındaki mücadele geleceği şekillendirecek" diyen Bağlıkaya; "Bizler en şanslı olanlarız. Türkiye bu dönemde doğru adımlarla doğru politikalarla önemli kazanımlar elde ettik" diye konuştu.

BAĞLIKAYA: 2022 YILINDA İHRACAT RAKAMLARI CUMHURİYET TARİHİ REKORUNU KIRDI

Türkiye'nin nüfus yapısı ve büyüme imkanları ile ortalama yıllık yüzde 5 civarında büyüme potansiyeline sahip olduğuna vurgu yapan Bağlıkaya, Türkiye'nin nüfusunun oldukça genç olduğuna işaret etti. 2022 yılında Türkiye'nin 363 milyar dolar ithalata karşılık, ihracatın Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarak 254 milyar dolara çıktığını ifade eden Bağlıkaya, turizm geliri başta olmak üzere hizmet ihracatından da elde edilen gelirlere dikkat çekti.

"AKILLI ŞEHİRLER VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM GÜNÜMÜZDE KİLİT NOKTA"

İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin açılışında konuşan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, akıllı şehirlerin ve sürdürülebilir yaşamın, günümüzde kilit nokta olduğuna vurgu yaptı. Her geçen yıl artan ilgiden dolayı memnuniyetini paylaşan Değer, zirvenin bu önemli konuları tartışmak ve çözüm odaklı yaklaşımları teşvik etmek adına bir araya getirdiği küresel liderleri ağırlamaktan gurur duyduğunu paylaştı. İcra Kurulu Başkanı Değer, aynı zamanda zirvenin çevresel ve toplumsal açıdan sürdürülebilir bir dünya inşa etme vizyonuna işaret etti.

İki gün sürecek zirve, dünyanın ekonomik durumu, iklim değişikliğine uyum, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir bir biçimde iyileştirmek, sürdürülebilir enerjiye erişim, kaynakların verimli kullanılması gibi önemli konuların tartışılacağı, dünyadaki mevcut gelişmelerin ve gelecek öngörülerinin paylaşılacağı, mevcut sorunlara etkin çözümlerin aranacağı oturumlar ve paneller düzenleyerek dünya için önemli bir yol haritası ve referans noktası olacak.

ZİRVEDE ÖNEMLİ İŞ BİRLİKLERİNE İMZA ATILACAK

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, (TÜRSAB), Koluman Otomotiv, Mercedes Benz Türk A.Ş., Sanofi, Borusan Otomotiv BMW, Oncharge, DBE Holding, Forma Makina, İTÜARI Teknokent, Lyonel A. Makzume Şirketler Grubu, Klaus Miller Yenilenebilir Enerji Sistemleri, Tellioğlu Group, Aya Tech destekleri ve sponsorluklarıyla iki gün boyunca Çırağan Sarayı'nda devam edecek olan zirvede önemli iş birliklerine imza atılacak.

Zirvenin ikinci günü olan 9 Aralık Cumartesi günü ise açılış konuşmasını K.K.T.C. Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu gerçekleştirecek.

EKONOMİNİN FARKLI BİR YÖNÜNE ODAKLANILACAK

Zirvedeki her panel, ekonominin farklı bir yönüne odaklanarak değerli iç görüler ve bakış açıları sunacak. Sürdürülebilir kalkınma, dijital dönüşüm, yenilik, gelişmekte olan pazarlar, sağlık, otomotiv, turizm, gıda, uluslararası ticaret ve sürdürülebilir yaşam konularında 12 farklı panel düzenlenecek. Tanınmış uzmanlar ve düşünce liderleri bu ilgi çekici oturumlarda bilgilerini, araştırmalarını ve deneyimlerini paylaşacaklar. Zirve, iş birliğini geliştirmeyi, yeni girişimlere ilham vermeyi ve ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, endüstri profesyonelleriyle ağ kurma, anlamlı tartışmalara katılma ve gelişen küresel ekonomi hakkında yeni bakış açıları kazanma şansına sahip olacak. İki gün sürecek İstanbul Ekonomi Zirvesi, sürdürülebilir yaşam ve akıllı şehirlerin insanlar ve çevreleri arasında uyumlu bir birlikteliği teşvik etmedeki rolüne odaklanan, düşündürücü panel tartışmalarına ve açılış konuşmalarına ev sahipliği yapacak.

''İSTANBUL ALTIN DEĞERLER ÖDÜL TÖRENİ VE GALA YEMEĞİ 9 ARALIK 2023 TARİHİNDE ÇIRAĞAN SARAYI'NDA GERÇEKLEŞECEK.''

13 seçkin kurum ve kişinin çeşitli alanlardaki önemli katkılarından dolayı ödüllendirileceği İstanbul Altın Değer Ödül Töreni'ni duyurmaktan heyecan duyuyoruz. İki günlük zirvenin sonunda İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği gerçekleşecektir. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği ünlü tasarımcıların son trendlerini sergileyen 100.yıl defilesine ev sahipliği yapacak. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala Yemeği finalinde canlı müzik performansı gerçekleşecek. İstanbul Altın Değerler Ödül Töreni ve Gala yemeği, aynı zamanda ağlar oluşturmak ve yeni bağlantılar kurmak için bir fırsat olarak hizmet edecek. Bu prestijli etkinlik, kültür, moda ve sanatı bir araya getiren zirvenin öne çıkan özelliği olacak.