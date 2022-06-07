Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki işletmelerin verimliliği model fabrikayla artırılacak - Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Malatya'da kurulumu süren Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ilk model fabrikayla, işletmelerin verimliliğinin artırılması ve dijital dönüşüm sürecine öncülük edilmesi hedefleniyor.

Üretimde verimliliğin artırılması ve dijital dönüşüm sürecinin hızlandırılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleriyle Malatya'da kurulacak model fabrikanın inşaatı sürüyor. Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesinde 671 metrekare alana kurulan ve inşaatının yüzde 80'i tamamlanan fabrika, yaklaşık 3 ay sonra hizmete vermeye başlayacak.

Model fabrikada, makine ve üretim hatlarının yanı sıra eğitim odaları, konferans salonları, çalışma alanları oluşturulacak. Fabrikada uzmanlar ve akademisyenlerce, üretim süreçleri ve yaşanan sıkıntıların giderilmesine ilişkin hazırlanan plan çerçevesinde teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

Fabrikada, işletmelerin Endüstri 4.0 kapsamında dijitalleşmesi ve üretim verimliliği üzerine senaryolar hazırlanarak, ortaya çıkabilecek olası durumlarda çözümler bulunması amaçlanıyor.

Model fabrika ile hem kentin hem de Doğu Anadolu Bölgesi'nin imalattaki verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

"Firmaları nitelikli hale getirmek istiyoruz"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AA muhabirine, göreve geldikleri günden bu yana organize sanayi bölgelerini geliştirmeye yönelik çaba içerisinde olduklarını, son 3 yılda 17 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

Sadıkoğlu, sanayicileri daha nitelikli hale getirecek altyapıyı oluşturmaya çalıştıklarını anlatarak, "Model fabrika adı altında 'Malatya 2. OSB İŞGEM Mesleki Eğitim Merkezi ile Büyüyor' projesini hazırladık. Bu konuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Model fabrika ile Endüstri 4.0 teknoloji üretim yapan firmaları nitelikli hale getirmek istiyoruz. Bu fabrika üretim yapan firmalarımızın iş kayıplarının engellenmesinin veya nitelikli insan potansiyelinin daha efektif kullanılabilmesinin önüne açacak." dedi.

"Bölgeye hitap edeceğiz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle Ankara, Bursa, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Adana'da model fabrika kurulduğunu hatırlatan Sadıkoğlu, şöyle devam etti:

"Model fabrika bazı illerimizde var ama Doğu Anadolu Bölgesi'nde kurulan ilk fabrika Malatya'da. Projemizin içerisinde ayırdığımız alan tamamen sanayicilerimizin yaptığı üretimi yerinde öğretmek suretiyle teknolojik altyapı sağlamak. Model fabrika ile sadece Malatya'ya değil, bölgeye hitap edeceğiz. Bölge illerimizde birçok sanayicimizin buradan istifade etmesinin önüne açacağız. Şu an fabrikanın inşaatı yüzde 80 seviyelerinde. Önümüzdeki 2-3 ay sonra aktif hale getireceğiz. Model fabrikanın bölgeye katma değer sağlayacağına inancımız tam."

"İş garantili eğitimler vereceğiz"

Sadıkoğlu, model fabrikanın olacağı alanda farklı çalışmaların da yapılacağını aktararak, "Fabrikanın üst kısmını eğitim kompleksi haline getiriyoruz. Burada atölyeler oluşturmak suretiyle sanayicimizin istediği nitelikli personeli yetiştireceğiz. Bir taraftan işsizlikle ilgili sıkıntı yaşayan gençlerimizi görürken bir taraftan da işletmelerin nitelikli personel aradığını görüyoruz. Burada birçok kişiye çeşitli alanlarda iş garantili eğitimler vereceğiz." diye konuştu.