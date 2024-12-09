Üye Girişi
Haberler
Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in tamamında kontrolü sağladı

Esad'ın kirli planı da çöktü! Suriye Milli Ordusu'ndan kritik operasyon

 Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

Esad'ın mezbahası! Buradan çıkarılanlar ismini bile hatırlamıyor

 İsrail 51 yıl sonra Suriye'de bir bölgeyi işgal etti, Rusya'dan BM'ye acil toplantı çağrısı geldi

51 yıl sonra ilk kez çekilen fotoğraf Orta Doğu'yu iyice karıştırdı
'Esad, Rusya'da görüntülendi' diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

"Esad, Rusya'da görüntülendi" diye paylaşıldı ama gerçek bambaşka

Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğa Koleji, eğitim politikalarını geliştirmek amacıyla Yüksek İstişare Kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda akademik programlar, spor ve sanat faaliyetleri değerlendirildi, öğrenci merkezli eğitim, teknoloji entegrasyonu ve küresel vizyon konularında görüşler paylaşıldı.

Doğa Koleji, eğitim politikalarını geliştirme hedefi doğrultusunda Yüksek İstişare Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesinin akademisyenlerinden oluşan Yüksek İstişare Kurulu, Doğa Kolejinin eğitim süreçlerine rehberlik etmeyi sürdürüyor.

Bu yılki toplantıya, Prof. Dr. M. Remzi Sanver, Prof. Dr. M. Ege Yazgan, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Diane Sunar, Prof. Dr. Fatma Nihan Ketrez Sözmen, Prof. Dr. İlter Turan, Prof. Dr. Kenan Çayır, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Prof. Dr. Lale Duruiz ve Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı katıldı.

Toplantıda, Doğa Koleji'nin anaokulundan liseye kadar tüm eğitim kademelerindeki akademik programları, spor ve sanat faaliyetleri değerlendirildi. Bu kapsamda, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının güçlendirilmesi, eğitimde teknoloji entegrasyonunun artırılması ve öğrencilere küresel bir vizyon kazandırılması konularında görüşler paylaşıldı.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, toplantının eğitim politikalarının güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Can, "Eğitimde sürekli iyileştirme ve güncel kalma anlayışıyla hareket ediyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar, kurulumuzun görüşleriyle eğitim politikalarımızı daha sağlam temellere oturtmamıza olanak sağlıyor. Doğa Koleji olarak öğrencilerimizi geleceğin liderleri olarak yetiştirmek için çalışıyor, her alanda başarıyı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü de bilimsel bakış açısının eğitim politikalarına katkı sunduğunu vurguladı.

Alpözü, "Yüksek İstişare Kurulu ile yaptığımız bu değerlendirmeler, Doğa Kolejinin eğitim vizyonunu daha da ileri taşımak için kritik öneme sahip. Akademik başarılarımızı ve öğrencilerimize sunduğumuz olanakları artırmak adına bilimsel bir bakış açısı ile hareket ediyoruz. Her alanda çıtayı yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Toplantının başkanlığını yürüten Prof. Dr. M. Remzi Sanver ise Doğa Koleji'nin yenilikçi eğitim modeline katkıda bulunmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Doğa Koleji, Türkiye'nin eğitim ekosisteminde fark yaratan bir kurum. Eğitim politikalarını bilimsel temellere dayandırarak ilerleme kararlılığı, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da gelişmesini sağlıyor. Bu süreçte görüşlerimizi paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sibel Morrow - Ekonomi
img

"Selanikliler de geri dönsün" dedi, koltuğundan oldu
img

Bir daha hakemlik yapamayacak
img

Takımı küme düşüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Rize Valisi kim? İhsan Selim Baydaş kimdir, kaç yaşında ve nerelerde görev yaptı? Çağdaş Cam halka arz! Çağdaş cam ne zaman halka arz olacak? Çağdaş cam halka arz kaç lot verir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 9 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AFAD 1000 PERSONEL ALIMI! AFAD personel alım başvuruları başladı mı? AFAD personel alımı başvuru ekranı! MasterChef Emre kimdir, elendi mi? MasterChef Emre Ün kaç yaşında? Asgari ücret ilk toplantısı ne zaman? Ali Rıza Binboğa kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ali Rıza Binboğa kaç yaşında, nereli? Ali Rıza Binboğa biyografisi! Suriyeliler dönüyor mu? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Öğretmen ek ders ücretleri ne kadar olacak 2025? Ekrem İmamoğlu kimdir? Halk Tv konuğu Ekrem İmamoğlu kaç yaşında, nereli? Ekrem İmamoğlu biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.