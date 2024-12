Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Toplantısını Gerçekleştirdi

Doğa Koleji, eğitim politikalarını geliştirme hedefi doğrultusunda Yüksek İstişare Kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesinin akademisyenlerinden oluşan Yüksek İstişare Kurulu, Doğa Kolejinin eğitim süreçlerine rehberlik etmeyi sürdürüyor.

Bu yılki toplantıya, Prof. Dr. M. Remzi Sanver, Prof. Dr. M. Ege Yazgan, Prof. Dr. Asaf Savaş Akat, Prof. Dr. Burhan Şenatalar, Prof. Dr. Diane Sunar, Prof. Dr. Fatma Nihan Ketrez Sözmen, Prof. Dr. İlter Turan, Prof. Dr. Kenan Çayır, Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, Prof. Dr. Lale Duruiz ve Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı katıldı.

Toplantıda, Doğa Koleji'nin anaokulundan liseye kadar tüm eğitim kademelerindeki akademik programları, spor ve sanat faaliyetleri değerlendirildi. Bu kapsamda, öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının güçlendirilmesi, eğitimde teknoloji entegrasyonunun artırılması ve öğrencilere küresel bir vizyon kazandırılması konularında görüşler paylaşıldı.

Açıklamada toplantıda yaptığı konuşmaya yer verilen Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Can, toplantının eğitim politikalarının güçlendirilmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Can, "Eğitimde sürekli iyileştirme ve güncel kalma anlayışıyla hareket ediyoruz. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar, kurulumuzun görüşleriyle eğitim politikalarımızı daha sağlam temellere oturtmamıza olanak sağlıyor. Doğa Koleji olarak öğrencilerimizi geleceğin liderleri olarak yetiştirmek için çalışıyor, her alanda başarıyı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğa Koleji İcra Kurulu Üyesi Gökhan Alpözü de bilimsel bakış açısının eğitim politikalarına katkı sunduğunu vurguladı.

Alpözü, "Yüksek İstişare Kurulu ile yaptığımız bu değerlendirmeler, Doğa Kolejinin eğitim vizyonunu daha da ileri taşımak için kritik öneme sahip. Akademik başarılarımızı ve öğrencilerimize sunduğumuz olanakları artırmak adına bilimsel bir bakış açısı ile hareket ediyoruz. Her alanda çıtayı yükseltmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

Toplantının başkanlığını yürüten Prof. Dr. M. Remzi Sanver ise Doğa Koleji'nin yenilikçi eğitim modeline katkıda bulunmanın önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Doğa Koleji, Türkiye'nin eğitim ekosisteminde fark yaratan bir kurum. Eğitim politikalarını bilimsel temellere dayandırarak ilerleme kararlılığı, öğrencilerin sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanlarda da gelişmesini sağlıyor. Bu süreçte görüşlerimizi paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.