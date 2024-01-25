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Denizli Türkiye'nin 16. En Çok Araca Sahip İli Oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Denizli, Türkiye genelinde en çok araca sahip 16. il oldu. Denizli'de toplamda 500 bin 634 araç bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye geneli 2023 motorlu taşıtlar verilerini açıkladı. Ortaya çıkan tabloya göre Denizli en çok araca sahip 16. İl oldu. Denizli'de 500 bin 634 araç bulunuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye geneli 2023 motorlu taşıtlar verilerini açıkladı. Ayrıntılı il verilerini paylaşan kurum verilerine göre bünyesinde 5 milyon 406 bin 820 araç bulunduran İstanbul 1. Oldu. İstanbul'u, 2 milyon 576 bin 835 araçla Ankara, başkenti ise 1 milyon 798 bin 709 araçla İzmir takip etti. Sıralamada Denizli ise 500 bin 634 araçla Türkiye 16. oldu.

2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 855 bin 246 nüfusu bulunan Denizli'de oluşan tabloya göre ortalama 2 kişiye 1 araç düşüyor.

Araç cinsine göre incelendiğinde ise Denizli'de 234 bin 548 otomobil,7 bin 333 minibüs, 3 bin 932 otobüs,75 bin 872 kamyonet, 13 287 kamyon, 102 bin 237 motosiklet, 62 bin 30 traktör bulunuyor.

2023 yılında 11 bin 709 araç devrinin yapıldığı il, devri yapılan araç yoğunluğu sıralamasında ise 17. Sırada yer alıyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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