Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 'Cari işlemler açığımız azalma eğiliminde olduğunu ve ülkemize daha çok sermaye girişi olduğunu görüyoruz'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Cari işlemler açığımız azalma eğiliminde olduğunu ve ülkemize daha çok sermaye girişi olduğunu görüyoruz"

" Ekonomimizin orta vadeli programda ön gördüğümüz 4.4 büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ""Cari işlemler açığımız azalma eğiliminde olduğunu ve ülkemize daha çok sermaye girişi olduğunu görüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğinde düzenlenen Türkiye- Kırgızistan İş Formuna katıldı. Yılmaz, Cumhuriyetimizin 100.'üncü kuruluş yıldönümünü geride bırakmış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı başlatmış bulunduklarını vurguladı. Türkiye Yüzyılı'na siyasi istikrar ve güçlü siyasi irade ile her alanda belirsizliklerin azaldığı ön öngörülebilirliğini arttığı bir ortamda girdiklerini belirten Yılmaz,

"Bunu bölgemizdeki çatışmalara, küresel ekonomideki dalgalanmalara ve yaşadığımız acı deprem hadisesine rağmen yaptık. Bu vesileyle depremin birinci yılını idrak ettiğimiz bu günlerde en zor zamanımızda yardıma koşan Kırgızistan'a, Kırgız halkına ve iş insanlarına teşekkür ediyorum. Depremden etkilenen şehirlerde kurulan 'Kırgız Dayanışma Obaları' Anadolu'da adeta tarihi ayağa kaldırmış, üzüntülere derman olan dostluğun çatısı olmuştur. Kurulan her bir bozui kıl çadırla Kırgız şair Osmonov'un 'sen ooruba ben ooruyun, çok durmaz bu kara bulutlar' mesajı depremzede vatandaşlarımıza ulaşmıştır. Bu dayanışma milletimizin hafızalarında daima yerini koruyacaktır" diye konuştu.

"Ekonomimizin orta vadeli programda ön gördüğümüz 4.4 büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz"

Ekonominin bütün zorluklara rağmen milli birlik ve beraberliğini koruyarak, milletin olumsuzlukların üstesinden gelmiş ve gelmeye devam etmekte olduğunu aktaran Yılmaz, "Cumhuriyetimizin 100. yılında ekonomimiz son 13 çeyrekte aralıksız büyümesini sürdürmüş, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4, ikinci çeyreğinde ise yüzde 3,9 oranında, üçüncü çeyrekte ise yüzde 5,9 büyümüştür. İlk 9 aylık ortalama büyümemiz 4.7 seviyelerine ulaşmıştır. Bu son çeyrek verilerini de bu ay sonu itibariyle göreceğiz inşallah. Ekonomimizin orta vadeli programda ön gördüğümüz 4.4 büyümeye rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyoruz. Dolar bazında da 1.1 trilyon rakam civarında bir ekonomik büyüklüğe ulaşacağız. IMF yaptığı tahminlere göre nominal olarak 17. Büyük ekonomi satın alma gücü paritesiyle 11. Büyük ekonomi olarak geçen yılı kapatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Cari işlemler açığımız azalma eğiliminde olduğunu ve ülkemize daha çok sermaye girişi olduğunu görüyoruz"

2002 yılında 36 milyar dolar olan ihracatın 7 kattan fazla artarak 2022 yılında 254 milyara ulaştığını gördüklerini ifade eden Yılmaz, "2023'te ise 256 milyar dolara ulaşarak tarihi bir seviyeye geldiğini görüyoruz. Dünyadaki sıkıntılara rağmen temel ihraç pazarımız olan Avrupa'daki daralmalara rağmen içeride yaşadığımız deprem afetine rağmen ihracatçılarımızın gerçekleştirdiği bu performansı gönülden tebrik ediyorum. Cari işlemler açığımız azalma eğiliminde olduğunu ve ülkemize daha çok sermaye girişi olduğunu görüyoruz. Son 21 yılda gösterdiğimiz performans ortada 2003 yılından bu yana ülkemize gelen doğrudan uluslararası yatırım toplamda 261,3 milyar doları bulmuştur. Bu daha yukarı rakamlara ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

2023 yılında Kırgızistan'ın milli geliri yüzde 27 oranında artarak 12 milyar doları aştığını söyleyen Yılmaz, "İnşallah 2018-2040 yılları için Milli Kalkınma Stratejisi gerçekleşmesinde elimizden tüm desteği sağlayacağız. Gerek Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürüttüğümüz çok taraflı iş birlikleri gerek ikili ilişiklerimizin artan ivmesiyle, Türkiye olarak üzerimize düşen katkıyı her platformda vermeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolar seviyesine çıkartılması hedeflendiğini hatırlatan Yılmaz, söz konusu hedefe, 2022 yılında aştık ve 2023 yılı itibariyle de yüzde 42 bir artış olduğunu kaydetti.

Mevcut veriler ışığında, Kırgızistan'daki Türk yatırımlarının 2 milyar dolara yaklaştığını gördüklerini söyleyen Yılmaz, "Ayrıca ülkemiz, Kırgızistan'a en çok yatırım yapan 5. ülke konumundadır.

Kırgızistan'da yaklaşık 2 bin Türk sermayeli şirketimiz kayıtlıdır. Bunlardan halihazırda yaklaşık 350 şirket aktif faaliyet göstermektedir. Ülkemizde ise 269 adet Kırgızistan sermayeli şirket faaliyet göstermektedir. Müteahhitlik firmalarımız, Kırgızistan'da bugüne kadar 971 milyon dolar değerinde 93 proje üstlenmiştir. Firmalarımızın karşılıklı yatırım ve müteahhitlik ilişkilerinin gelişmesi, kalkınma ve istihdam hamlelerimize olumlu katkılar sunmaktadır. Buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki, iş insanlarımızın Kırgızistan'da gerçekleştirilecek kalkınma projelerinde yer almak için kararlı adımlar bekliyoruz. Bizler, siyasi alanda her türlü girişimde bulunurken sizlerin de sahada, Kırgızistan'ın gelişimine katkı sunacak her adımı cesaretle atmanızı bekliyoruz" şeklinde konuştu.