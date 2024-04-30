Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın Özbekistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında Özbekistanlı yetkililerle görüşmeler yapacak ve Türk iş dünyasıyla bir araya gelecek. Ayrıca, 2 Mayıs'ta Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışına katılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Özbekistan'a gidecek.
Yılmaz, ziyareti kapsamında yarın Taşkent'te, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ve Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbaeva ile ayrı ayrı görüşecek.
Aynı gün Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edilecek Yılmaz, Türk iş dünyası ile de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaretinin ikinci günü 2 Mayıs'ta ise 3'üncü Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nun açılışına katılacak.